UZNEMIRUJUČE

Širi se snimka ubojstva poznatog nogometaša, upucali su ga kao psa

Mario Pineida
Printscreen
VL
Autor
Vecernji.hr
20.12.2025.
u 13:48

Snimke nadzornih kamera pokazuju trenutak napada: Pineida je podigao ruke u zrak prije nego što su na njega ispaljeni meci, a smrtno je stradala i njegova partnerica.

Bivši ekvadorski nogometaš Mario Pineida, 33-godišnji branič koji je nastupao za svoju reprezentaciju od 2014. do 2021. godine, tragično je ubijen u srijedu poslijepodne u oružanom napadu u sjevernom dijelu grada Guayaquila. Uz njega je smrtno stradala i njegova partnerica, 39-godišnja Peruvka Guisella Fernandez, dok je majka nogometaša zadobila lakše ozljede.

Incident se dogodio oko 16 sati ispred mesnice u koju je Pineida dovezao dvije žene kako bi kupili meso za božićni obrok. Snimke nadzornih kamera pokazuju trenutak napada: Pineida je podigao ruke u zrak prije nego što su na njega ispaljeni meci, a smrtno je stradala i njegova partnerica. Sve su snimile nadzorne kamere pa se tako na internetu vrte eksplicitne snimke ubojstva kao i beživotnih tijela iz kojih curi krv.

Policija i vojska brzo su reagirali, a prva uhićenja počela su već iste večeri. Jedan od osumnjičenih je priveden, dok se drugi još uvijek nalazi u bijegu. Lokalne vlasti navode da je kriminalna istraga u tijeku, a fokus istražitelja je na mogućim prijetnjama koje su Pineida ili Fernandez primali.

Bivša partnerica Pineide, njegova supruga Ana Aguilar, odmah je demantirala netočne informacije da je i ona bila žrtva, objavivši na društvenim mrežama:

"Ja sam živa i zdrava. Duboko žalimo zbog gubitka mog supruga, Marioa Pineide, i molimo za poštovanje naše tuge i naših troje djece."

Mario Pineida je u svojoj karijeri igrao za niz klubova, uključujući Barcelona Sporting Club u Ekvadoru i brazilski Fluminense, gdje je bio na posudbi 2022. godine. S Barcelonom je igrao u ekvadorskoj Serie A, dok je za Fluminense odigrao nekoliko utakmica u brazilskom prvenstvu. Pineida je reprezentaciju Ekvadora predstavljao devet puta, a u profesionalnoj karijeri bio je poznat po čvrstoj obrambenoj igri i predanosti na terenu.

Ključne riječi
ubojstvo Mario Pineida

