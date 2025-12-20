Barcelonu su pitali je li istina da želi Gvardiola, evo što su poručili iz katalonskog diva

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol jedan je od središnjih braniča interesantnih Barceloni za iduće ljeto, premda u ovom trenutku španjolski prvak nije u mogućnosti platiti Manchester Citiju 70 milijuna eura, izvijestile su u subotu katalonske novine Mundo Deportivo.

Ne navodeći izvor informacije pišu da Barcelona radi na planiranju momčadi za iduću sezonu, da je "još uvijek prerano za zatvaranje operacija", ali da vidi potrebu za jačanjem središnjeg dijela obrane. U njenim redovima, navodno, iduće sezone više neće biti Ronalda Arauja (26) i Andreasa Christensena (29).

"Kako smo uspjeli doznati, s obzirom na traženi profil, braniči koji joj se najviše sviđaju i koji bi mogli riješiti problem na 4 ili 5 godina su Joško Gvardiol (23) i Alessandro Bastoni (26) iz Intera", piše Mundo Deportivo. Dodaje da vodeća momčad španjolskog prvenstva trenutno nema financijske uvjete za takve transfere, ali ukoliko se to promijeni iduće ljeto, ova dvojica igrača "bile bi jasne mete".

Obojici ugovori istječu u ljeto 2028. pa katalonski dnevnik smatra da bi ih njihovi klubovi mogli prodati dvije godine ranije.

Barcelona je odbila komentirati objavljeni tekst. "Nikada ne komentiramo teme vezane za tržište", rekao je Hini glasnogovornik Jordi Nomdedeu. Drugi Barcin dužnosnik dodao je da je "klupska politika ne komentirati takve informacije".

Mundo Deportivo navodi još četvoricu potencijalno zanimljivih braniča katalonskom klubu - Nicu Schlotterbecka (Borussia Dortmund), Pau Torresa (Aston Villa), Marca Guehija (Cristal Palace) i Ibrahima Konatea (Liverpool).

Manchester City je prije dvije i pol godine kupio Gvardiola za 90 milijuna eura iz Leipziga, a sadašanja cijena kreće mu se oko 70 milijuna eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt. Dosad je upisao 116 nastupa uz trinaest golova.