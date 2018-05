Junak Ante za braniče je neuhvatljiv, ali pred mikrofonom je na sto muka

Mats Hummels još će dugo pamtiti subotnju večer u kojoj je njegov Bayern izgubio od Eintrachta (1:3) u finalu njemačkog kupa.

Njemački reprezentativac neće tako lako zaboraviti ni našeg Antu Rebića koji ga je dvaput pretrčao kod oba Eintrachtova gola.

- Trebat će mi nekoliko dana da se oporavim - rekao je Mats Hummels i dodao:

- Rebić je užasno brz, ostavio me dva, tri metra iza sebe. Süle je isto jako brz, ali ga ni on nije mogao zaustaviti. Brz je kao strijela i to je ono na čemu je Eintracht polagao nadu.

Kod prvog pogotka za Rebićem su trčala tri Bayernova igrača, a kod drugog gola hrvatski je igrač prešao dvojicu i lagano zatresao mrežu iza vratara Ulreicha.

- U isto vrijeme bježi od nekoliko igrača, brzina je njegova velika prednost. Razmišljao sam trebam li uklizati i nekako doći do lopte, ali shvatio sam da ću vjerojatno dobiti crveni karton ne pogodim li loptu - priznao je Hummels.

Nate Rebić bio je među najbolje ocijenjenim igračima, a za većinu novinara bio je igrač utakmice.

'Rebić je pokazao Bayernovim braničima koliko su spori', raspisali su se njemački mediji koji hvale njegovu brzinu i prodornost. Njegova igra bila je impresivna.

No hrvatskog reprezentativac još uvijek ima problema s njemačkim jezikom. Ante već treću godinu igra u Bundesligi, ali još nije naučio njemački jezik, pa kad je stao pred mikrofon našao se na sto muka.

Eintrachtovom junaku u pomoć je priskočio suigrač Mijat Gaćinović, koji je u finalu zabio treći gol za Eintracht.