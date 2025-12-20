Naši Portali
BREAKING
'ODLIČAN JE'

Novi trener komentirao Luku Sučića, evo što očekuje od njega

REAL SOCIEDAD v MANCHESTER UNITED. UEFA EUROPA LEAGUE 2024/2025. ROUND OF 16.
Jorge Ropero/NORDPHOTO
VL
Autor
Hina
20.12.2025.
u 15:20

"Odličan je igrač, što je već pokazao u Real Sociedadu, pa se doista nadam da će se vratiti na svoju najbolju razinu. Time bi nam pomogao da budemo bolji", izjavio je Ansotegi.

Privremeni trener Real Sociedada, Jon Ansotegi, nada se da će se hrvatski nogometaš Luka Sučić vratiti na svoju najbolju razinu nakon što je prošli tjedan zabio gol u španjolskom Kupu, te nakon što je otišao dosadašnji trener kod kojeg nije puno igrao.

"Ono što se događalo prije neću ocjenjivati, nego samo ono nakon prošle nedjelje", izjavio je Ansotegi na konferenciji za medije. Real Sociedad je prije tjedan dana otpustio trenera Sergija Francisca kod kojeg je 23-godišnji Sučić izgubio mjesto u udarnoj postavi u konkurenciji ostalih veznjaka.

Ansotegi, trener iz podmlatka koji će biti na klupi do Božića, u utorak je uveo Sučića u igru u 74. minuti Kup utakmice s trećeligašem Eldenseom. Sučić je pet minuta kasnije zabio za 1-0, a Real Sociedad se na kraju rezultatom 2-1 plasirao u osminu finala. Dok se očekuje imenovanje novog trenera, Ansotegi je razgovarao s mladićem koji je odigrao svege 236 minuta tijekom sedam ovosezonskih utakmica.

"Bio sam ga pitao kako je, kako se osjećao. Meni je bilo najvažnije da je odigrao jako dobro kada je ušao u igru. Dobro je procijenio situaciju, ušao u kazneni prostor i bio precizan što nam je svima pomoglo", izjavio je Ansotegi koji će u danas voditi Real Sociedad u prvenstvu kod Levantea.

Odbio je reći s kojom jedanaestoricom će početi susret pa je neizvjesna Sučićeva uloga. Igrač doveden iz Salzburga za 10 milijuna eura, a kojeg su prošle sezone navijači ocijenili najboljim u ekipi, zbog neigranja je izgubio mjesto u hrvatskoj reprezentaciji. Šest mjeseci do početka Svjetskog prvenstva u Kanadi, SAD-u i Meksiku svoje je nezadovoljstvo pokazao u Real Sociedadu pa su lokalni mediji izvijestili da bi u siječnju mogao otići iz kluba.

Real Sociedad se nalazi na 15. mjestu među 20 klubova španjolske lige.
