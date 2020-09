Konjuh: Napokon sam se vratila, no štedjet ću lakat

I to se dogodilo, Ana Konjuh vratila se profesionalnom tenisu. Posljednji meč odigrala je u veljači prošle godine na turniru u Budimpešti (poražena je od Francuskinje Pauline Parmentier s 5:7, 3:6), potom je otišla na još jednu, četvrtu operaciju desnog lakta, planirala se turnirima vratiti u travnju ove godine, ali kriza zbog pandemije koronavirusa učinila je svoje.

No, 22-godišnja Dubrovčanka se napokon vratila, i to pobjednički. Na Zagreb Ladies Openu, ITF-ovu turniru tenisačica nagradnog fonda od 25.000 USD koji se igra na terenima TC Maksimir, u 1. je kolu pobijedila Njemicu Jule Niemeier, 305. tenisačicu svijeta, sa 6:4, 6:4.

Mogla je posao obaviti i prije, ali uzme li se u obzir da joj je ovo bio prvi službeni meč nakon više od godine i pol (ne računajući neke ekshibicije poput one u Osijeku), pobjedi se ne smije gledati u zube. Nije joj gledala ni Ana...

Trener Veić je zadovoljan

– Nije sve sjelo na svoje mjesto do kraja, ali u cjelini sam zadovoljna. Trebao mi je jedan ovakav nastup da vidimo gdje sam. Bio je lijep osjećaj ponovno se naći na terenu u službenom meču – veselo je kazala Ana.

Nismo mogli zaobići pitanje na koje je već navikla u posljednje vrijeme: kako je problematični lakat podnio napore?

– Zasad je sve dobro, ali malo ga i štedim. Ne tučem servise najviše što mogu, više sam usredotočena na igru. A ona je prilično dobra, iako, naravno, mora biti i bolja.

Je li vaš trener Antonio Veić bio zadovoljan izvedbom?

– Zadovoljan je, kaže da nije ni očekivao da može biti bolje od ovoga. Nisu baš svi udarci išli tamo kamo je trebalo, jasno je da još imamo puno posla do povratka u staru formu – otkrila je Ana.

Nekad je Konjuh bila 20. tenisačica svijeta, osvojila je turnir u Nottinghamu, bila u četvrtfinalu US Opena, igrala četvrto kolo Wimbledona... I sve to praktično s 20 godina. Sad ima zaštićeni renking na 255. mjestu WTA liste, je li to dovoljno za nastup u kvalifikacijama Roland Garrosa?

– Bit će teško upasti, zasad sam 30. na čekanju. Mislila sam da će se zbog korone manje tenisačica prijaviti, ali sve su željne nastupa, što je i razumljivo, a Roland Garros i Pariz poseban su magnet.

Teško će upasti na Roland Garros

Ovdje ste dobili pozivnicu. Zbog čega, zar vam 255. mjesto nije bilo dovoljno za uvrštenje u glavni ždrijeb?

– Kasno sam odlučila nastupiti a i bilo bi neracionalno zaštićeni renking koristiti na ITF-ovim turnirima. Njega čuvam za malo jače turnire. Šteta je da taj zaštićeni renking nisam dobila na nekoj boljoj poziciji, ali i ovakav ću pokušati maksimalno iskoristiti.

Bili ste u kontaktima s osobama iz svijeta tenisa za koje se poslije pokazalo da su zaraženi koronavirusom: s Ćorićem, Đokovićem i Ivaniševićem. Je li vas bilo strah da je virus možda prešao i na vas?

– Pa, nisam se baš jako bojala. Bila sam u samoizolaciji i zasad se dobro i uspješno čuvam. Knjige? Ha-ha, nakon što sam pročitala biografske knjige Marije Šarapove i Andrea Agassija, a bile su vrlo iskrene i poučne, uzela sam mali predah od čitanja.

Sad i više treniram, pa nemam puno vremena. Ali volim čitati, knjiga mi je uvijek dobro društvo – napomenula je Ana nakon za nju velike pobjede na zagrebačkim Ravnicama.