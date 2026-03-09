Naši Portali
TENIS

Mektić i Krajicek ispali u prvom kolu Mastersa u Indian Wellsu

Hina
09.03.2026.
U nastavku dana na teren će izaći i drugi hrvatski tenisač u konkurenciji parova. Mate Pavić i Marcelo Arevalo iz Salvadora

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov partner Amerikanac Austin Krajicek nisu se dugo zadržali na ATP Masters 1000 turniru u Indian Wellsu već su poraženi u prvom kolu.

Bolji su od njih bili Nizozemac Robin Haase i Nijemac Constantin Frantzen sa 7-6(5), 7-5.

U prvom setu nije bilo break gemova, a u tie-breaku su za nijansu bolji bili nizozemski i njemački tenisač. Jednaka se ravnopravna borba vodila u drugom setu do 5-5 kada su Haase i Frantzen napravili jedini break u meču, ali sasvim dovoljan za ukupno slavlje.

U nastavku dana na teren će izaći i drugi hrvatski tenisač u konkurenciji parova. Mate Pavić i Marcelo Arevalo iz Salvadora, koji su postavljeni za treće nositelje, u prvom će kolu igrati protiv Novaka Đokovića i Stefanosa Tsitsipasa.
