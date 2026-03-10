Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZA SAMO 53 MINUTE

Novak Đoković zaigrao parove pa pomeo našeg najboljeg igrača

Varaždin: Mate Pavić i Mili Poljičak na konferenciji nakon pobjede nad Litvom
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Hina
10.03.2026.
u 09:01

Od njih su u ponedjeljak u prvom kolu nakon samo 53 minute igre sa 6-3, 6-2 bolji bili Novak Đoković i Stefanos Tsitsipas. Srpsko-grčkom paru su za pobjedu bila dovoljna tri breaka, jedan u prvom i dva u drugom setu.

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo završili su nastup u muškim parovima na teniskom Masters turniru u Indian Wellsu.

Od njih su u ponedjeljak u prvom kolu nakon samo 53 minute igre sa 6-3, 6-2 bolji bili Novak Đoković i Stefanos Tsitsipas. Srpsko-grčkom paru su za pobjedu bila dovoljna tri breaka, jedan u prvom i dva u drugom setu.

Nastup na turniru u Indian Wellsu u prvom kolu su završili i Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek, od njih je u ponedjeljak sa 7-6(5), 7-5  bolja bila nizozemsko-njemačka kombinacija Robin Haase / Constantin Frantzen.
Ključne riječi
Novak Đoković Mate Pavić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beograd: Novak Đoković Fondacija organizirala susret s poznatim govornikom dr. Gaborom Mateom
NA ROĐENDANIMA

Svi se čude obitelji Đoković, njihovoj djeci strogo je zabranjeno nešto što svi obožavaju

‒ Svi smo u kosovskim samostanima i crkvama palili svijeće za žive i pokojne, za zdravlje i mir. Svijeća je simbol nesebične žrtve, ona gori da bi drugima dala svjetlost i sjaj. Ona je simbol života i prosvjetljenja, otklanjanja strahova i mračnih misli iz našeg uma i srca i predavanju svjetlosti Boga ‒ navela je Jelena i tako Stefana i Taru nadalje osudila na rođendane bez gašenja svjećica.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!