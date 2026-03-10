18-godišnjakinja izgubila pa sišla s uma, psovke odjekivale stadionom: 'J***te se svi!'

Bio je to prizor kakav se rijetko viđa na najvećim teniskim pozornicama. Nakon što je Katerina Siniakova uz pomoć mreže osvojila posljednji poen za pobjedu 4-6, 7-6(5), 6-3, braniteljica naslova Mirra Andrejeva prišla je mreži, rukovala se s protivnicom, a onda je krenuo potpuni kaos. Dok je napuštala Stadion 1, dio publike joj je zviždao zbog nesportskog ponašanja tijekom meča, a ona im nije ostala dužna. Mlada Ruskinja počela je gestikulirati prema tribinama i vikati "j***** se svi, j***** se svi", ostavivši u šoku organizatore i gledatelje.

Frustracije su se nakupljale tijekom cijelog meča koji je trajao gotovo tri sata. Osma igračica svijeta ušla je u dvoboj kao velika favoritkinja, no Čehinja se pokazala kao nepremostiva prepreka. Andrejeva je imala meč u svojim rukama, u tie-breaku drugog seta vodila je 5-4 i bila na samo dva poena od pobjede. No, tada je njezin forhend počeo pucati pod pritiskom, a s njim i njezini živci. Nakon izgubljenog seta, bijesno je bacila reket, a zatim ga je na klupi još nekoliko puta snažno udarila o tlo, zbog čega je zaradila i službenu opomenu sutkinje. To je, nažalost, bio samo početak.

Tijekom meča, kamera je u nekoliko navrata zabilježila kako Andrejeva u nemoći udara samu sebe. U trenucima bijesa zbog promašenih udaraca, snažno bi se udarala šakom ili čak reketom po bedru, iskaljujući frustraciju na vlastitom tijelu. Njezina loža također nije bila pošteđena. U jednom trenutku vikala je prema svojem timu, u kojem sjedi i slavna trenerica Conchita Martínez, navodno im poručivši da napuste stadion. Pritisak obrane naslova i očekivanja javnosti očito su bili prevelik teret za mladu tenisačicu, koja je na kraju potpuno podlegla emocijama.

Nakon što se donekle smirila, Andrejeva se pojavila na konferenciji za novinare i priznala da je njezino ponašanje bilo neprimjereno. "Prolazila sam kroz mnogo emocija nakon poraza. Nisam nimalo ponosna na to kako sam se nosila s njima na kraju. To su stvari na kojima moram poraditi što prije, ne nekada u budućnosti, nego čim se pruži prva prilika", izjavila je 18-godišnjakinja. Tvrdila je kako psovke nisu bile usmjerene ni prema kome posebno, već su bile izraz općeg bijesa. Porazom je izgubila čak 935 bodova, što ozbiljno ugrožava njezin status u top 10 igračica svijeta, no veća šteta nanesena je njezinu ugledu.