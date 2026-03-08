Hrvatica koja je odbila Harvard zbog tenisa za VL: Pronašla sam inovativan način za financijsku stabilnost

Lucija Ćirić Bagarić (22) proteklog tjedna nije igrala ni na jednom teniskom turniru. Uhvatila je malo odmora uoči novih natjecanja. Krajem ožujku je čeka nastup pred domaćim gledateljima na Dubrovnik Openu.



Na ITF Touru debitirala je 2021. godine, a njezin uspon na WTA ljestvici bio je strelovit. Godinu je završila na 1431. mjestu, da bi već krajem 2022., nakon osvajanja svojih prvih triju ITF titula, skočila na 546. mjesto. Do kraja 2023. već je bila unutar top 300, a te je godine zabilježila i prvi značajan uspjeh na WTA razini, plasiravši se u četvrtfinale WTA 125 turnira u Ljubljani.