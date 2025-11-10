Koljena joj otkazuju, boluje od teške bolesti i jedva se kreće. Bila je najbrža na svijetu

Marion Jones (50), bivša američka atletičarka i nekad najbrža žena svijeta, nedavno je objavila video koji je šokirao pratitelje na Instagramu. Snimka prikazuje kako se, uz vidan napor i držeći se za ogradu, spušta niz stepenice. "Koljena vise o niti, prijatelji... ali još uvijek stojimo", čuje se njezin glas. U opisu je dodala: "Uvijek je ‘Jesi li ti Marion Jones?! Nekad si bila najbrža žena na svijetu!‘ A nikad ‘kako su ti koljena?‘" Ova objava bolan je podsjetnik na njezinu sadašnju stvarnost. Razlog njezinih teških muka je neuromijelitis optika (NMO), rijetka autoimuna bolest dijagnosticirana 2020. godine. Bolest napada središnji živčani sustav i u njezinom je slučaju izazvala privremenu paralizu te trajne posljedice na kretanje. Kako bi bolest držala pod kontrolom, Jones prima infuzije svaka dva tjedna. "Prije samo nekoliko godina nisam mogla hodati", otkrila je, naglašavajući dubinu svoje borbe.

A nekada je letjela stazom. Na Olimpijskim igrama u Sydneyu 2000., Marion Jones bila je na vrhu svijeta. Postala je prva žena u povijesti koja je na jednim Igrama osvojila pet atletskih medalja – tri zlatne i dvije brončane. Njezin osmijeh i nevjerojatna brzina pretvorili su je u globalnu sportsku ikonu s višemilijunskim ugovorima. No, bajka se pretvorila u noćnu moru. Godinama je bila u središtu sumnji zbog povezanosti s laboratorijem BALCO, epicentrom doping skandala. Iako je uporno nijekala korištenje zabranjenih sredstava, u listopadu 2007. slomila se i u suzama priznala da je lagala saveznim istražiteljima o korištenju steroida. Posljedice su bile katastrofalne: Međunarodni olimpijski odbor oduzeo joj je svih pet medalja, a osuđena je na šest mjeseci zatvora zbog krivokletstva.

Nakon odslužene zatvorske kazne 2008., Jones je pokušala pronaći novi put. Nakratko se vratila košarci u WNBA ligi, a danas radi kao motivacijska govornica. Unatoč teškoj bolesti, njezin borbeni duh nije slomljen. Prošlog listopada istrčala je maraton u Chicagu, ne kako bi pobijedila, već kao dokaz ustrajnosti. "Biti tamo, predstavljati ljude koji su u invalidskim kolicima, to je za mene bila pobjeda", izjavila je. Njezin Instagram sažima njezinu filozofiju: "Još uvijek trčim, još uvijek se dižem, još uvijek sam neumoljiva." Priča Marion Jones tako ostaje vječni podsjetnik na tanku liniju između slave i srama, ali i na nevjerojatnu snagu ljudskog duha.