Radikalno protiv trenda: ova europska država legalizira pola milijuna ilegalnih migranata

Španjolska je iznenadila svijet jučerašnjom viješću da će legalizirati boravak za 500.000 nelegalnih migranata. Dok Amerika prevrće svaki madrac i njezina Gestapu nalik policija ICE pri tome ubije i dvoje Amerikanaca ne bi li pronašla još nekog nedokumentiranog migranta kojeg već nisu izbacili Joe Biden i Barack Obama, u Europi neki žele iste te u svojem okrilju. Razlog je odavno jasan – nema radne snage, odnosno mortalitet će uskoro preteći natalitet. Jer, prema podacima Eurostata, Europska unija ove bi godine trebala doseći 453,3 milijuna stanovnika što je 1,5 posto porasta u odnosu na 2022. No, nakon ovog vrhunca očekuje se dugotrajan trend pada sve do 419,5 milijuna do 2100. godine.

Dakle, niti legalna imigracija sada više nije dovoljna da se održi bazen radne snage, odnosno dovoljan prihod za održavanje mirovinskih fondova i socijalnih država, da ne navodimo sve ostalo što se financira iz novca poreznih obveznika. Španjolska naznačuje okretanje dugotrajne, često i fatalne, politike odbijanja ulaska nelegalnim migrantima. Našalimo se malo, kao kada u Hrvatskoj legaliziramo kuće bez građevinskih, drugog rješenja bez trajnih posljedica zapravo i nema. Španjolska ministrica za migracije Elma Saiz izjavila je u utorak na konferenciji za novinare da će korisnici moći raditi „u bilo kojem sektoru, u bilo kojem dijelu zemlje“ te istaknula „pozitivan utjecaj“ migracija.

- Govorimo o procjenama, vjerojatno se radi o manje-više pola milijuna ljudi - dodala je, rekavši da vlada „prepoznaje“ i daje dostojanstvo ljudima koji su već u Španjolskoj. Socijalistički premijer Pedro Sanchez potvrdio je našu tezu iz uvoda rekavši da Španjolska treba migracije kako bi popunila nedostatke radne snage i suzbila starenje stanovništva koje opterećuje mirovine i državu blagostanja. Ovdje treba istaknuti da je Sanchez premijer lijeve opcije, što je u Europi i dalje ne toliko često. Međutim, španjolski je premijer prolazio od 2018. godine kroz razne krize u kojima se činilo kako se lijeva vlada niti tamo neće održati, no ipak je uspio. A niti na sadašnjim anketama ne stoji toliko loše, ne najbolje, ali ne lošije nego prije, a do izbora ima još godina i pol dana.

Ova odluka također znači da je u Španjolskoj nestalo straha od krajnje desnice. Tamošnji Vox ne uspijeva ostvariti značajniji pomak, štoviše padaju, pa nema prostora za scenarij koji se dogodio u nekim europskim zemlja gdje je desna, pa i ona krajnja, barem zakratko došla do vlasti. Tako je ovaj potez jedna od najvećih regularizacija u Europi u posljednjih nekoliko godina i suprotstavlja se širem trendu mnogih europskih vlada koje zauzimaju strože stavove o migracijama.

Hoće li španjolski primjer biti dovoljan da pokrene trend prihvaćanja teške europske natalitetne realnosti, nikako se u ovom trenutku ne može reći, no sasvim je sigurno da je retorika oko te teme značajno pala. Očito je tome pridonio Donald Trump čija se ta politika iz dana u dan prelijeva u vijesti praktično svakog svjetskog medija što sigurno doprinosi senzibilizaciji javnosti prema ovoj temi, ali na suprotan način od onoga do prije koju godinu.

Ministrica za migracije Elma Saiz rekla je da će se mjera primjenjivati ​​na osobe koje su u Španjolskoj boravile najmanje pet mjeseci do 31. prosinca 2025., pod uvjetom da mogu dokazati da nemaju kaznenu evidenciju. Prijave bi trebale biti otvorene u travnju i trajati do 30. lipnja, što bi korisnicima omogućilo rad u bilo kojem sektoru i bilo gdje u zemlji. Podnijeli bi zahtjev za jednogodišnju obnovljivu dozvolu boravka ili pet godina za djecu.

- Danas je povijesni dan - rekla je Saiz tijekom konferencije za novinare. Rekla je da vlada jača model migracija temeljen na ljudskim pravima, integraciji i kompatibilnosti s gospodarskim rastom i socijalnom kohezijom. Premijer Pedro Sanchez više je puta tvrdio da migracije podupiru gospodarske rezultate Španjolske, rekavši da su činile oko 80 posto rasta u posljednjih šest godina i otprilike 10 posto prihoda socijalnog osiguranja. Stopa nezaposlenosti pala je ispod 10 posto krajem 2025., a stranci su činili većinu novozaposlenih u posljednjem tromjesečju godine.

Plan je usvojen kraljevskim dekretom, što je vladi omogućilo da zaobiđe parlament, gdje nema stabilnu većinu. Jer, da bi ostvario potrebnu većinu u parlamentu, prijedlog je trebao još ruku, i dobio ih je od krajnje lijeve stranke Podemos koja je označila potez moralnim odgovorom antimigrantskoj retorici. Bilo je to potrebno jer je opozicijska Narodna stranka, PP, u sve umiješala dnevnu politiku. Za njih je prijedlog skretanje pozornosti s neugodne istrage velike željezničke nesreće u kojoj je prije nešto više od deset dana poginulo čak 45 ljudi.

- U socijalističkoj Španjolskoj, ilegalnost se nagrađuje. Sanchezova migracijska politika je jednako nepromišljena kao i njegova politika sa željeznicama - rekao je lider PP-a Alberto Nunez Feijoo. Desni Vox, iako bez potencijala, ne miruje te je najavio zakonsku akciju protiv novog zakona na Vrhovnom sudu. Znači, trebat će pričekati ishod sljedećih izbora da bi zakon doista zaživio. Inače, Španjolska trenutačno ima oko 49,4 milijuna stanovnika, uključujući 7,1 milijun stranih državljana.

Procjenjuje se da je početkom 2025. u zemlji živjelo 840.000 ljudi bez dozvole, prema podacima Instituta za ekonomska istraživanja Funcas. No, ilegalne migracije u Španjolsku pale su prošle godine za više od 40 posto, uglavnom zbog sporazuma postignutih između španjolske vlade s Marokom i zemljama zapadne Afrike u cilju povećanja sigurnosti i suradnje. Treba također reći kako je raniju sličnu regularizaciju provodila 2008. također socijalistička vlada premijera Jose Luisa Rodriguez Zapatera. Ali, ovaj Sancezov potez pozdravila je i Katolička crkva nazivajući ga činom socijalne pravde ne mareći pri tome da je to sada u suprotnosti s većinom država europskog bloka.