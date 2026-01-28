Naši Portali
KAMIONSKA BLOKADA

Prijevoznici: Umjesto 90 trebamo 120/180 dana dozvole za Schengen

Autor
Vedran Balen
28.01.2026.
u 21:15

Već četvrti dan na više graničnih prijelaza prema schengenskom prostoru traje koordinirani prosvjed profesionalnih vozača i prijevozničkih tvrtki iz zemalja zapadnog Balkana

U 23:58 kamion ulazi u Hrvatsku. Dvije minute do ponoći, tek formalni prelazak granice – ali za sustav to znači cijeli dan boravka u Schengenu. Upravo takvi apsurdi doveli su profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije na rub strpljenja i na cestu. Već treći dan blokirani su granični i administrativni prijelazi prema Europskoj uniji, a prijevoznici poručuju da nemaju više prostora za čekanje, obećanja ni testne faze.

Već četvrti dan na više graničnih prijelaza prema schengenskom prostoru traje koordinirani prosvjed profesionalnih vozača i prijevozničkih tvrtki iz zemalja zapadnog Balkana. Transparenti s porukom "Dosta je bilo" osvanuli su na kabinama kamiona, a usporavanjem i djelomičnim blokadama teretnog prometa vozači su odlučili skrenuti pozornost europskih institucija na, kako tvrde, višegodišnji i sustavno zanemarivan problem.

Ključne riječi
granični prijelazi blokade granice kamioni

NAPETOSTI U ZDRAVSTVU

Ravnateljica karlovačke bolnice kroz suze: 'Napadaju me jer sam uvela red'

Čitav je postupak isforsiran od strane nekoliko ljudi u Komori koji su i u bolničkom sustavu i vrše pritisak na mene. No, ja sam prije svega liječnica i članica te iste Hrvatske liječničke komore, 26 godina sam u tom sustavu i nepravdeno je i neprimjereno da se ovako selektivno odlučuje koga će se braniti, a koga se neće braniti – kazala je dr. Ivana Kovačić, ravnateljica karlovačke Opće bolnice

