Prijevoznici: Umjesto 90 trebamo 120/180 dana dozvole za Schengen

U 23:58 kamion ulazi u Hrvatsku. Dvije minute do ponoći, tek formalni prelazak granice – ali za sustav to znači cijeli dan boravka u Schengenu. Upravo takvi apsurdi doveli su profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije na rub strpljenja i na cestu. Već treći dan blokirani su granični i administrativni prijelazi prema Europskoj uniji, a prijevoznici poručuju da nemaju više prostora za čekanje, obećanja ni testne faze.



Već četvrti dan na više graničnih prijelaza prema schengenskom prostoru traje koordinirani prosvjed profesionalnih vozača i prijevozničkih tvrtki iz zemalja zapadnog Balkana. Transparenti s porukom "Dosta je bilo" osvanuli su na kabinama kamiona, a usporavanjem i djelomičnim blokadama teretnog prometa vozači su odlučili skrenuti pozornost europskih institucija na, kako tvrde, višegodišnji i sustavno zanemarivan problem.