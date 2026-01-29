Hrvatsku nevjerojatno podcjenjuju uoči završnice Eura: Pogledajte što su nam prognozirali

Hrvatski rukometaši pobijedili su Mađarsku sa 27-25 (13-15) čime su osvojili prvo mjesto u skupini 2 drugog kruga grupne faze i po deseti put u povijesti ušli u polufinale na europskom prvenstvu. Kladioničarski bookmakeri i dalje nas, kao i svaki put, opasno podcjenjuju uoči borbe za medalju.

Danas tečajevi u kladionicama kažu da su Hrvatska i Island autsajderi za osvajanje europskog zlata, na obje reprezentacije koeficijent iznosi 13, nešto veće šanse daju Njemačkoj (9), dok je Danska i dalje apsolutni favorit. Ispadanjem Francuza, vjerojatno jedine reprezentacije za koju su smatrali da mogu pokvariti planove najboljoj nacionalnoj momčadi svijeta, tečaj na Dance dodatno se smanjio - uoči polufinala iznosi malešnih 1,20.

Što se tiče polufinalnih ogleda, tu smo također podcijenjeni. Na pobjedu Hrvatske u polufinalu tečaj iznosi 3,30, na Njemačku samo 1,55. Da će se pobjednik odlučiti u produžecima, što je vrlo moguće, tečaj je 8. Danci su dakle ogromni favoriti, kako za osvajanje naslova, tako i za plasman u finale. Kladionice nisu dale Islandu ama baš nikakve šanse. Na pobjedu Danske nude tečaj 1,10, na Island je ogromnih 9,60.