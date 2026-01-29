Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 58
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
USTALJENA PRAKSA

Hrvatsku nevjerojatno podcjenjuju uoči završnice Eura: Pogledajte što su nam prognozirali

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
29.01.2026.
u 09:12

Kladioničarski bookmakeri i dalje nas, kao i svaki put, opasno podcjenjuju uoči borbe za medalju

Hrvatski rukometaši pobijedili su Mađarsku sa 27-25 (13-15) čime su osvojili prvo mjesto u skupini 2 drugog kruga grupne faze i po deseti put u povijesti ušli u polufinale na europskom prvenstvu. Kladioničarski bookmakeri i dalje nas, kao i svaki put, opasno podcjenjuju uoči borbe za medalju. 

Danas tečajevi u kladionicama kažu da su Hrvatska i Island autsajderi za osvajanje europskog zlata, na obje reprezentacije koeficijent iznosi 13, nešto veće šanse daju Njemačkoj (9), dok je Danska i dalje apsolutni favorit. Ispadanjem Francuza, vjerojatno jedine reprezentacije za koju su smatrali da mogu pokvariti planove najboljoj nacionalnoj momčadi svijeta, tečaj na Dance dodatno se smanjio - uoči polufinala iznosi malešnih 1,20.

Što se tiče polufinalnih ogleda, tu smo također podcijenjeni. Na pobjedu Hrvatske u polufinalu tečaj iznosi 3,30, na Njemačku samo 1,55. Da će se pobjednik odlučiti u produžecima, što je vrlo moguće, tečaj je 8. Danci su dakle ogromni favoriti, kako za osvajanje naslova, tako i za plasman u finale. Kladionice nisu dale Islandu ama baš nikakve šanse. Na pobjedu Danske nude tečaj 1,10, na Island je ogromnih 9,60.

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026.

Komentara 2

Pogledaj Sve
AN
AnimaTor
09:49 29.01.2026.

Ali mali i podcjenjeni su više manje uvijek nezgodni za velike i napuhane.

RU
RuA
09:47 29.01.2026.

Gospodine novinaru, uložiš svoje novce u kladionici na zlato Hrvatske kad kažeš da nas podcjenjuju. I ja bih volio zlato za Hrvatsku, ali to će biti veliko čudo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!