VIDEO Pojavila se nova snimka Alexa Prettija nastala 11 dana prije ubojstva: 'Evo mirnog promatrača'

Snimka nastala 13. siječnja, koja se u srijedu proširila društvenim mrežama, prikazuje Alexa Prettija tijekom prosvjeda protiv imigracijskih racija. Na videu se vidi kako Pretti, odjeven u zimsku jaknu i s kapom na glavi, viče na agente u neoznačenom vozilu, pljuje u njihovom smjeru i naziva ih "smećem". Dok se vozilo polako udaljava, Pretti nogom udara u stražnje svjetlo, a zatim ga drugim udarcem u potpunosti razbija. Gotovo istog trena, iz vozila izlazi agent pod punom opremom, uključujući gas masku i kacigu, te kreće prema Prettiju. Zgrabio ga je za odjeću i silovito oborio na tlo, gdje mu se pridružilo još nekoliko kolega koji su ga pokušali svladati usred kaosa i povika okupljenih prosvjednika.

Tijekom hrvanja na asfaltu, Pretti je ostao bez zimske jakne, a u jednom trenutku, dok je leđima okrenut kameri, za pojasom mu se jasno vidi pištolj. Snimka ne pokazuje da je u bilo kojem trenutku pokušao dohvatiti oružje, a ostaje nejasno jesu li ga agenti uopće primijetili. Nakon otprilike 25 sekundi borbe, Pretti se uspio izvući i pobjeći, a agenti ga nisu pokušali slijediti. Svjedok Max Shapiro, odvjetnik koji je snimio dio incidenta, prišao je Prettiju i zagrlio ga, upitavši ga je li dobro. Pretti je potvrdno odgovorio, a zatim se okrenuo prema drugima i zabrinuto upitao: "Jesmo li svi dobro? Jesmo li svi na sigurnom?". Prema izvorima bliskim obitelji, Pretti je u ovom sukobu zadobio slomljeno rebro, no nije tražio liječničku pomoć zbog straha od uhićenja.

🚨 NEW VIDEO: Footage appears to show Alex Pretti in an earlier encounter with federal agents in Minneapolis.



In this clip, agents take him to the ground after he kicks a vehicle and he is visibly armed.



They do not shoot him.

They do not disarm him.

He walks away with his gun.… pic.twitter.com/h8F6Mxe5op — Brian Allen (@allenanalysis) January 28, 2026

Ova je snimka odmah postala predmet rasprave u Americi. Pristaše Trumpove administracije, uključujući i predsjednikovog sina Donalda Trumpa Jr., iskoristili su je kao dokaz Prettijeve agresivnosti, uz sarkastičan komentar: "Samo mirni pravni promatrač". S druge strane, odvjetnik obitelji Pretti, Steve Schleicher, tvrdi kako incident od prije jedanaest dana nipošto ne može opravdati smrtonosnu pucnjavu. "Tjedan dana prije nego što je Alex ustrijeljen na ulici, unatoč tome što nije predstavljao prijetnju nikome, bio je nasilno napadnut od strane agenata ICE-a", izjavio je Schleicher. "Ništa što se dogodilo cijeli tjedan ranije ne može opravdati Alexovo ubojstvo".

Podsjetimo, incident se dogodio 24. siječnja dok je Pretti mobitelom snimao postupanje agenata. Nakon što ga je jedan agent odgurnuo, više njih ga je oborilo na pločnik. Tek tada je jedan od njih primijetio njegovo oružje, za koje je Pretti imao dozvolu, te povikao: "Ima pištolj!". Dvojica agenata odmah su zapucala i usmrtila ga dok je ležao na tlu, licem prema dolje. Inicijalno priopćenje Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) tvrdilo je da im je "prišao s poluautomatskim pištoljem", što su snimke očevidaca u potpunosti demantirale, pokazujući da je u rukama cijelo vrijeme držao isključivo mobitel.

Alex Pretti bio je 37-godišnji medicinski tehničar zaposlen na odjelu intenzivne njege u bolnici za veterane u Minneapolisu. Nije imao kriminalni dosje i posjedovao je važeću dozvolu za nošenje oružja. Njegov otac izjavio je da je Alex bio duboko pogođen imigracijskom politikom i nedavnim ubojstvom Renee Good, koju su agenti ICE-a također usmrtili, zbog čega se aktivno uključio u prosvjede i nadziranje njihovih akcija na terenu.