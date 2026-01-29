Stručnjak za Rusiju otkriva moguće scenarije kraja Vladimira Putina: 'Zapad se mora pripremiti'

Vladimir Putin, s navršenih 73 godine, dosegao je prosječnu životnu dob u kojoj su umirali ruski i sovjetski čelnici. Vodeći stručnjak za Rusiju, dr. John Kennedy iz RAND Europe, u ekskluzivnom intervjuu za Daily Mail rangirao je pet mogućih scenarija pada diktatora i zaključio da je najvjerojatniji scenarij da Putin umre na vlasti. U razgovoru s dopisnikom Davidom Averreom za seriju Future Headlines, Kennedy je istaknuo da unatoč neuspješnoj invaziji na Ukrajinu, ekonomskom kolapsu i gubitku gotovo milijun vojnika, Putin je izgradio sustav apsolutne lojalnosti koji ga čini gotovo neuništivim za unutarnje protivnike.

"Svi ovise o Putinu. On promovira svoje prijatelje. Svi kadrovi oko njega su bivši kolege. Potpuno je usmjerio moć oko sebe, a to se samo pojačalo od potpune invazije na Ukrajinu", rekao je Kennedy. Nakon smrti Alekseja Navaljnog nije došlo do porasta narodnih pokreta, ni na stranačkoj ni regionalnoj razini. "Vrlo je teško predvidjeti da će biti smijenjen osim ako se okolnosti dramatično ne promijene", kazao je.

Najvjerojatniji ishod, prema Kennedyju, jest smrt na vlasti, možda i ranije nego što se očekuje, s obzirom na vjerodostojna izvješća o Putinovom traženju alternativnih tretmana za neotkrivene zdravstvene probleme. Nakon njegove smrti uslijedio bi brz i kaotičan prijenos moći. "Kad se to dogodi, moralo bi doći do vrlo brzog premještanja, kadrovi bi se morali ujediniti i cjenkati za vlast", dodao je sugovornik.

Iako nije mogao potpuno isključiti atentat, Kennedy je naglasio da to nije vjerojatno od strane moskovske elite, već eventualno od regionalnih frakcija koje nose najveći teret rata, siromašnih poljoprivrednih regija i etničkih područja poput Čečenije. Veliki dio ruske vojske čine regruti iz tih područja, gdje se gomila nezadovoljstvo zbog siromaštva i preusmjeravanja resursa prema ratu.

"Postoji značajna razlika između života u Moskvi i života u regijama. Mnoge regije su siromašne, a njihovi izgledi nisu ružičasti. Vremenom bi se nezadovoljstvo moglo izliti... atentat bi mogao imati regionalnu dimenziju", objasnio je stručnjak. Ipak, Putin je opsjednut sigurnošću, rijetko se pojavljuje u javnosti, što može biti posljedica bolesti, umora ili paranoje – a sigurnosne službe i vojska imaju interes da ga zaštite.

Kennedy je upozorio Zapad da se pripremi za kaos nakon Putinove smrti. "Situacija u Rusiji je zrela za promjenu. Bez obzira hoće li promjenu voditi njegovi najbliži, demokratski ustanak ili vojni udar, potrebno je planirati sve nepredviđene situacije", dodao je.

Ova analiza dolazi u trenutku kada Putin slavi 73. rođendan (7. listopada 2025.). Dok Kremlj nastavlja gušiti oporbu i voditi rat u Ukrajini, pitanje nasljednika ostaje jedno od najvećih nepoznanica u globalnoj politici, piše Daily Mail.