Evo gdje večeras možete pogledati Dinamo u odlučujućoj europskoj utakmici

Stigla je i ta osma, posljednja utakmica Europske lige, završna borba za nokaut-fazu i nastavak ovog natjecanja. Dinamo je u prilici proći dalje, u sedam dosadašnjih utakmica skupio je 10 bodova i to bi mu moglo biti dovoljno za prolazak čak i bez nekakvog plijena u današnjem susretu u Danskoj s Midtjyllandom (21 sat, Arenasport 1). Podsjetimo, plavi su sjajno krenuli u ovo natjecanje, ali onda su zaredali s tri neugodna, teška poraza uz gol-razliku 1:10 i sve doveli u pitanje, ali u prvoj utakmici u 2026. godini na Maksimiru su s 4:1 slavili nad FCSB-om i ponovno otvorili put ka nastavku natjecanja. Još su im i drugi rezultati išli na ruku i morali bi biti veliki pehisti da sad ne prođu dalje, čak i ako izgube u Danskoj. No, da vrag nikad ne spava govori nam i prošla sezona kada su samo zbog gol-razlike ostali bez nastavka igranja u Ligi prvaka. Plavi su u dobrom raspoloženju jučer otišli u Herning jer su drugi dio sezone sjajno otvorili, pobjedom nad FCSB-om, pa onda i nad Osijekom u gostima.

– Raspoloženje je sjajno, htjeli smo ovakav početak drugog dijela sezone. Puni smo samopouzdanja i idemo u Dansku osigurati drugi krug Europske lige – rekao je pred odlazak na put trener Mario Kovačević i dodao:

– Midtjylland je odlična momčad, već godinama igraju jako dobro u Europi, znamo da nas čeka teška utakmica. Oni žele pobjedu, cilj im je biti među osam, ali mi imamo svoju računicu. Znamo da s bodom sigurno prolazimo, ali nećemo igrati na bod, postavit ćemo se hrabro. Drago mi je da igramo protiv takve momčadi, mislim da smo sad u dobrom razdoblju.

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Većih problema s ozljedama Kovačević nema, zna se da Bennacer nema pravo nastupa, imat će tek u Europskoj ligi ako plavi prođu u nokaut-fazu, a zasad je i ozlijeđen, ali ipak će nedostajati jedan važan igrač.

– Imamo problema s golmanom Filipovićem, muči ga aduktor i nećemo ga koristiti. Valinčić putuje s nama, vidjet ćemo hoće li dobiti neke minute. Osvježit ćemo malo momčad, ipak nam je to treća utakmica u tjedan dana, a vidjeli ste da su igrači s klupe u Osijeku donijeli dosta toga dobroga – zaključio je trener Dinama.

O dobrom trenutku plavih i dobroj atmosferi nakon dvije uvjerljive startne pobjede u nastavku sezone pričao je Miha Zajc.

– Raspoloženje je super, stvarno smo krenuli kako smo i zamislili, odradili smo odlične pripreme. Nadam se da ćemo tako i nastaviti. Iako, u Danskoj nam neće biti lako. Oni su dobri, vidi se to i po ljestvici, bore se za izravan plasman, žele biti među prvih osam momčadi. Mi moramo razmišljati iz utakmice u utakmicu, dobro smo se regenerirali i moramo ići na pobjedu. Najvažnije je da se plasiramo u drugi krug – kazao je Zajc i o današnjem suparniku dodao:

– Skandinavske su momčadi fizički moćne, imaju kvalitetne pojedince i mi moramo pokazati sve najbolje što smo pokazali i u ove zadnje dvije-tri utakmice.

Slovenac igra odlično, svakako je jedan od najboljih igrača plavih.

– Cijela je momčad u dobroj formi, ne bih isticao nikoga, bitna je momčad, onda iskaču pojedinci. Krenuli smo stvarno dobro kao momčad, radimo ono što smo se dogovorili i nadam se da će tako biti i sad.

U tri utakmice u kojima su plavi teško stradali u Europskoj ligi stigle su sumnje u momčad i plasman u nokaut-fazu, no Zajc kaže da kod njih ni ti porazi nisu unijeli nemir i sumnju.

– Nismo nijednom sumnjali u sebe, bili smo svjesni što smo radili pogrešno i znali da možemo bolje. To smo sad popravili, no ovo je utakmica za sebe, zadnja u ovom dijelu Europske lige i imat će dodatni žar, očekujem da će danas biti dobra, ali i teška utakmica – rekao je Zajc koji se redovito čuje s Dominkom Livakovićem, hrvatski reprezentativac čestitao mu je na postignutom pogotku, ali ovaj put navodno nisu pričali o Livakovićevu povratku u Dinamo.

No, zato se u svlačionici plavih pričalo i o rukometu, o susretu Hrvatske i Slovenije.

– Bilo je zezanja oko rukometa, naravno, haha. Ali, bili ste bolji, pobijedili i čestitam na tome – rekao je Slovenac Miha Zajc.

Vidjet ćemo hoće li Livi biti na vratima u nokaut-fazi Europske lige, ali plavi prvo danas moraju do nje stići. Rekosmo, morali bi imati veliki peh da ne prođu, čak i ako danas izgube. Naime, u slučaju Dinamova poraza gotovo je nemoguće da pobjede upišu svi klubovi koji prijete plavima za ostanak među 24 momčadi koje idu dalje – Lille, Brann, Young Boysi, Celtic i Ludogorec

Dinamu bi bod jamčio prolaz čak i da svi spomenuti konkurenti pobijede. Dakle, s pravom je Dinamo u Dansku otišao s puno optimizma, a taj optimizam dodatno hrani i činjenica da su u dvije utakmice u 2026. godini odigrali jako dobro. Midtjylland je pak u sjajnoj poziciji, kao četvrti ulazi u ovaj posljednji susret, ali još nije siguran da će biti među osam klubova koji preskaču prvu fazu drugog kruga ovog natjecanja. Mogli su Danci i prije osigurati poziciju za boravak među osam, triput su vodili protiv Branna i na kraju ostali bez dva boda s tih 3:3. Ovako nisu sto posto sigurni, ali i njima bi bod bio dovoljan da ostvare svoj cilj.

Za Dinamo bi bod bio velik, donio bi siguran plasman, bod donosi još nešto eura, plasman dalje i više te bi plavi znatno prešli zarađenih 15 milijuna eura u Europskoj ligi i u nastavku natjecanja stizale bi nove financijske injekcije. Stoga, koliko god u Dinamu i danas isticali da im je najvažnije domaće prvenstvo, ostanak u Europskoj ligi donosi puno toga dobroga, pa i za HNL. S prolaskom bi i raspoloženje u Maksimiru ostalo na visokoj razini i za HNL jer im u ponedjeljak stiže Vukovar.