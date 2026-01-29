Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PLAVI U DANSKOJ

Evo gdje večeras možete pogledati Dinamo u odlučujućoj europskoj utakmici

Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
29.01.2026.
u 08:00

Plavi su u dobrom raspoloženju jučer otišli u Herning jer su drugi dio sezone sjajno otvorili, pobjedom nad FCSB-om, pa onda i nad Osijekom u gostima

Stigla je i ta osma, posljednja utakmica Europske lige, završna borba za nokaut-fazu i nastavak ovog natjecanja. Dinamo je u prilici proći dalje, u sedam dosadašnjih utakmica skupio je 10 bodova i to bi mu moglo biti dovoljno za prolazak čak i bez nekakvog plijena u današnjem susretu u Danskoj s Midtjyllandom (21 sat, Arenasport 1). Podsjetimo, plavi su sjajno krenuli u ovo natjecanje, ali onda su zaredali s tri neugodna, teška poraza uz gol-razliku 1:10 i sve doveli u pitanje, ali u prvoj utakmici u 2026. godini na Maksimiru su s 4:1 slavili nad FCSB-om i ponovno otvorili put ka nastavku natjecanja. Još su im i drugi rezultati išli na ruku i morali bi biti veliki pehisti da sad ne prođu dalje, čak i ako izgube u Danskoj. No, da vrag nikad ne spava govori nam i prošla sezona kada su samo zbog gol-razlike ostali bez nastavka igranja u Ligi prvaka. Plavi su u dobrom raspoloženju jučer otišli u Herning jer su drugi dio sezone sjajno otvorili, pobjedom nad FCSB-om, pa onda i nad Osijekom u gostima.

– Raspoloženje je sjajno, htjeli smo ovakav početak drugog dijela sezone. Puni smo samopouzdanja i idemo u Dansku osigurati drugi krug Europske lige – rekao je pred odlazak na put trener Mario Kovačević i dodao:

– Midtjylland je odlična momčad, već godinama igraju jako dobro u Europi, znamo da nas čeka teška utakmica. Oni žele pobjedu, cilj im je biti među osam, ali mi imamo svoju računicu. Znamo da s bodom sigurno prolazimo, ali nećemo igrati na bod, postavit ćemo se hrabro. Drago mi je da igramo protiv takve momčadi, mislim da smo sad u dobrom razdoblju.

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!

Većih problema s ozljedama Kovačević nema, zna se da Bennacer nema pravo nastupa, imat će tek u Europskoj ligi ako plavi prođu u nokaut-fazu, a zasad je i ozlijeđen, ali ipak će nedostajati jedan važan igrač.

– Imamo problema s golmanom Filipovićem, muči ga aduktor i nećemo ga koristiti. Valinčić putuje s nama, vidjet ćemo hoće li dobiti neke minute. Osvježit ćemo malo momčad, ipak nam je to treća utakmica u tjedan dana, a vidjeli ste da su igrači s klupe u Osijeku donijeli dosta toga dobroga – zaključio je trener Dinama.

O dobrom trenutku plavih i dobroj atmosferi nakon dvije uvjerljive startne pobjede u nastavku sezone pričao je Miha Zajc.

– Raspoloženje je super, stvarno smo krenuli kako smo i zamislili, odradili smo odlične pripreme. Nadam se da ćemo tako i nastaviti. Iako, u Danskoj nam neće biti lako. Oni su dobri, vidi se to i po ljestvici, bore se za izravan plasman, žele biti među prvih osam momčadi. Mi moramo razmišljati iz utakmice u utakmicu, dobro smo se regenerirali i moramo ići na pobjedu. Najvažnije je da se plasiramo u drugi krug – kazao je Zajc i o današnjem suparniku dodao:

– Skandinavske su momčadi fizički moćne, imaju kvalitetne pojedince i mi moramo pokazati sve najbolje što smo pokazali i u ove zadnje dvije-tri utakmice.

Slovenac igra odlično, svakako je jedan od najboljih igrača plavih.

– Cijela je momčad u dobroj formi, ne bih isticao nikoga, bitna je momčad, onda iskaču pojedinci. Krenuli smo stvarno dobro kao momčad, radimo ono što smo se dogovorili i nadam se da će tako biti i sad.

U tri utakmice u kojima su plavi teško stradali u Europskoj ligi stigle su sumnje u momčad i plasman u nokaut-fazu, no Zajc kaže da kod njih ni ti porazi nisu unijeli nemir i sumnju.

– Nismo nijednom sumnjali u sebe, bili smo svjesni što smo radili pogrešno i znali da možemo bolje. To smo sad popravili, no ovo je utakmica za sebe, zadnja u ovom dijelu Europske lige i imat će dodatni žar, očekujem da će danas biti dobra, ali i teška utakmica – rekao je Zajc koji se redovito čuje s Dominkom Livakovićem, hrvatski reprezentativac čestitao mu je na postignutom pogotku, ali ovaj put navodno nisu pričali o Livakovićevu povratku u Dinamo.

No, zato se u svlačionici plavih pričalo i o rukometu, o susretu Hrvatske i Slovenije.

– Bilo je zezanja oko rukometa, naravno, haha. Ali, bili ste bolji, pobijedili i čestitam na tome – rekao je Slovenac Miha Zajc.

Vidjet ćemo hoće li Livi biti na vratima u nokaut-fazi Europske lige, ali plavi prvo danas moraju do nje stići. Rekosmo, morali bi imati veliki peh da ne prođu, čak i ako danas izgube. Naime, u slučaju Dinamova poraza gotovo je nemoguće da pobjede upišu svi klubovi koji prijete plavima za ostanak među 24 momčadi koje idu dalje – Lille, Brann, Young Boysi, Celtic i Ludogorec

Dinamu bi bod jamčio prolaz čak i da svi spomenuti konkurenti pobijede. Dakle, s pravom je Dinamo u Dansku otišao s puno optimizma, a taj optimizam dodatno hrani i činjenica da su u dvije utakmice u 2026. godini odigrali jako dobro. Midtjylland je pak u sjajnoj poziciji, kao četvrti ulazi u ovaj posljednji susret, ali još nije siguran da će biti među osam klubova koji preskaču prvu fazu drugog kruga ovog natjecanja. Mogli su Danci i prije osigurati poziciju za boravak među osam, triput su vodili protiv Branna i na kraju ostali bez dva boda s tih 3:3. Ovako nisu sto posto sigurni, ali i njima bi bod bio dovoljan da ostvare svoj cilj.

Za Dinamo bi bod bio velik, donio bi siguran plasman, bod donosi još nešto eura, plasman dalje i više te bi plavi znatno prešli zarađenih 15 milijuna eura u Europskoj ligi i u nastavku natjecanja stizale bi nove financijske injekcije. Stoga, koliko god u Dinamu i danas isticali da im je najvažnije domaće prvenstvo, ostanak u Europskoj ligi donosi puno toga dobroga, pa i za HNL. S prolaskom bi i raspoloženje u Maksimiru ostalo na visokoj razini i za HNL jer im u ponedjeljak stiže Vukovar.
Ključne riječi
Europska liga Midtjyilland Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!