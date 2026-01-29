Ivana Paradžiković bez dlake na jeziku: To nije grad, to je mašina za mljevenje mesa. Prolomila sam krokodilske suze

Ivana Paradžiković podijelila je svoje nimalo laskave dojmove s putovanja u New York, opisujući ga kao hladan i nemilosrdan grad. Njezina iskrena objava izazvala je lavinu reakcija, a mnogi su se složili s njezinim viđenjem američke metropole. Nakon što je nedavno istraživala Kaliforniju, od Silicijske doline do NBA utakmica, svoje je američko putovanje završila u New Yorku. Ipak, umjesto oduševljenja gradom koji nikad ne spava, Ivana je sa svojim pratiteljima podijelila duboko razočaranje, opisujući ga na način koji se rijetko viđa u putopisima. „Sorry, New York, jednostavno nisi moj tip. Nije vam to grad već mašina za mljevenje mesa“, započela je svoju dugačku i emotivnu objavu na Instagramu. Paradžiković je opisala prva dva dana na Manhattanu kao „deveti krug pakla“, gdje se na minus deset stupnjeva, okružena betonom i sirenama, osjećala potpuno bezvrijedno. Kritizirala je hladne i nepristojne ljude koji, kako kaže, nemaju vremena za bliskost jer ona usporava, a „New York ne trpi usporavanje“.

Jedini osmijeh, ironično, dobila je u trgovini cipela Manolo Blahnik, gdje, kako kaže, „1500$ kupuje pristojnost“. Svoje nezadovoljstvo uslugom pokazala je odbijanjem ostavljanja napojnica. „Utipkavala sam 0% bez srama. Ne trude se nego podrazumijevaju. Žao mi je, nerad ne nagrađujem“, pojasnila je. Njezin prijatelj Davor, koji živi i radi u New Yorku, sažeo joj je filozofiju grada u rečenici: „Empatija je slabost“. U nadi da će ipak osjetiti dušu grada, posjetila je slavni muzej MoMA, no i tamo je doživjela razočaranje, opisavši atmosferu kao onu u šoping-centru, gdje su remek-djela Van Gogha i Picassa svedena na „kulisu“. Potaknuta Netflixovom serijom „Unorthodox“, otišla je u Williamsburg, četvrt u kojoj živi zajednica konzervativnih Židova. Ono što je vidjela duboko ju je potreslo. „Ne znam što je brutalnije. Činjenica da postoje takve zajednice gdje ženama briju kosu i skrivaju ih pod maramama, držeći ih pokornima, ili činjenica gdje to postoji! U gradu koji vrišti o pravima žena, ali mirno šuti gledajući one kojima izbor nikad nije bio opcija“, napisala je.

Jedini trenutak istinske povezanosti i emocije doživjela je u Harlemu, na gospel misi. „S prvim taktovima, napetost koju sam danima osjećala u prsima, prolomila se kroz krokodilske suze“, priznala je, dodavši da su je stihovi pjesme „Heal the world“ potpuno slomili.

Ivanina brutalno iskrena objava izazvala je brojne komentare. Mnogi su joj zahvalili na „surovoj iskrenosti“, ističući da je opisala New York točno onakvim kakav jest. „Tvoje objave su mi ovih dana bile više od putopisa. Bile su bijeg i povratak na mjesta koja sam i sama davno posjetila. Dobrodošla kući, tamo gdje se smijeh ne kupuje dolarima!“, napisala je jedna pratiteljica. S druge strane, javila se i korisnica koja je prije 25 godina živjela u New Yorku i nosi potpuno drugačija iskustva. „Iskreno, nama je bilo super... Dapače, dok sam bila trudna, ljudi su mi čestitali po cesti, puštali preko reda svugdje... Kao kraljica sam bila“, podijelila je svoje sjećanje, ali i dodala kako je čula da se grad nakon pandemije promijenio nagore. Na kraju, Ivana je zaključila kako New York, unatoč tome što nudi sve, „ipak više uzme nego što daje“. „Nimalo moj tip. Odo’ ja svojoj kući“, poručila je za kraj.