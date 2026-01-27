Tužiteljstvo objavilo identitet torcidaša koji su napale Delije: Imali su palice i metalne šipke

Županijsko tužiteljstvo u Tuzli zatražilo je jednomjesečni pritvor za 14 navijača Hajduka koji su u subotu navečer napali navijače Crvene Zvezde nedaleko Tuzle, pri čemu je nekoliko navijača zadobilo teže ozljede. Prema priopćenju, Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost od bijega i mogućnost ponavljanja sličnih djela zbog čega je zatražen pritvor za pripadnike Torcide. Odluku o zahtjevu Tužiteljstva bi u roku do 24 sata trebao donijeti Općinski sud u Živinicama.

Hajdukovi navijači su kao organizirana skupina došli u blizinu Međunarodne zračne luke u Tuzli, gdje su napali navijače Crvene Zvezde koji su se vraćali iz Švedske, stoji u priopćenju Tužiteljstva.

Napad su izveli uporabom drvenih palica, metalnih šipki, baklji i drugih predmeta. Četiri osobe su zadobile teške tjelesne ozljede, uključujući jednog policajca, dok su još neki lakše ozlijeđeni, precizira Tužiteljstvo u Tuzli.

Tužiteljstvo je objavilo identitet četrnaestorice koji se nalaze u pritvoru. Među njima je 11 državljana Republike Hrvatske Josip Kustura (39), Ivan Beoković (33), Tomislav Kustura (40), Alen Barunčić (22), Marko Jovanović (25), Petar Vukasović (45), Pero Vujčić (31), Marin Kristian Mikeli (24), Roko Kalašić (22), Duje Penić (30) i Ivan Vrsalović (25), te tri osobe iz Bosne i Hercegovine Marko Primorac (27), Josip Sivrić (20) i Andrej Jokić (28). Jokić osim BiH ima i austrijsko državljanstvo.

Tužiteljstvo je ispitalo i više od 70 svjedoka, sudionika tuče, koji su nakon toga pušteni na slobodu.