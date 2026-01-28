Dođite i uzmite nam ga - grmio je Donald Trump cijelo proteklo desetljeće, izazivajući na megdan svoje političke oponente, ustajući u obranu Drugog amandmana Ustava koji daje američkim građanima pravo na posjedovanje vatrenog oružja i koji, prema njegovu obećanju, "nikada neće biti doveden u pitanje" sve dok stoluje u Bijeloj kući.
A onda - konsternacija u američkoj javnosti, osobito u njegovoj biračkoj bazi, nakon Trumpovih posljednjih izjava kojima je uzdrmao dotad neprikosnoveni amandman, time i vlastitu političku agendu. Razgovarajući s novinarima u utorak Trump je, govoreći o ubojstvu 37-godišnjeg medicinskog tehničara Alexa Prettija kojeg su usmrtili agenti Američke imigracijske i carinske službe (ICE) u Minneapolisu, izgovorio: "Ne možete imati oružje. Ne možeš ući s oružjem. Jednostavno ne možeš."
Konsternacija u američkoj javnosti, osobito u njegovoj biračkoj bazi, nakon Trumpovih posljednjih izjava kojima je uzdrmao dotad neprikosnoveni amandman, time i vlastitu političku agendu
