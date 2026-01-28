Preminuo poznati glumac, imao je samo 38 godina

Glumac koji je najpoznatiji kao glas Spider-Mana u Latinskoj Americi preminuo je u 39. godini života. Alexis Ortega proslavio se sinkronizacijom Petera Parkera u Spider-Manu unutar Marvelovog filmskog svemira. Njegove izvedbe u filmovima Kapetan Amerika: Građanski rat i Osvetnici: Rat beskonačnosti učinile su ga omiljenom figurom generacijama obožavatelja koji su odrasli slušajući njegov glas.

Njegova smrt prvi je put objavljena na Instagram stranici posvećenoj vijestima iz svijeta sinkronizacije. U priopćenju je stajalo: „S žaljenjem objavljujemo smrt glumca Alexisa Ortege. Izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama u ovom teškom trenutku.” Uzrok Ortegine smrti još nije objavljen, izvijestio je TMZ. Njegova posljednja objava na Instagramu bila je iz studenog 2025. godine, a prikazivala je glumca kako se mazi sa psom na kauču u svom domu u Mexico Cityju. „Moj pas”, stajalo je u opisu fotografije.