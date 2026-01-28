Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 227
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TUŽNA VIJEST

Preminuo poznati glumac, imao je samo 38 godina

Foto: Instagram
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
28.01.2026.
u 12:45

Njegova posljednja objava na Instagramu bila je iz studenog 2025. godine, a prikazivala je glumca kako se mazi sa psom na kauču u svom domu u Mexico Cityju

Glumac koji je najpoznatiji kao glas Spider-Mana u Latinskoj Americi preminuo je u 39. godini života. Alexis Ortega proslavio se sinkronizacijom Petera Parkera u Spider-Manu unutar Marvelovog filmskog svemira. Njegove izvedbe u filmovima Kapetan Amerika: Građanski rat i Osvetnici: Rat beskonačnosti učinile su ga omiljenom figurom generacijama obožavatelja koji su odrasli slušajući njegov glas.

FOTO Severina zasjenila sve na premijeri! U ruci nosila torbicu od vrtoglavih 2800 eura
1/23

Njegova smrt prvi je put objavljena na Instagram stranici posvećenoj vijestima iz svijeta sinkronizacije. U priopćenju je stajalo: „S žaljenjem objavljujemo smrt glumca Alexisa Ortege. Izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama u ovom teškom trenutku.” Uzrok Ortegine smrti još nije objavljen, izvijestio je TMZ. Njegova posljednja objava na Instagramu bila je iz studenog 2025. godine, a prikazivala je glumca kako se mazi sa psom na kauču u svom domu u Mexico Cityju. „Moj pas”, stajalo je u opisu fotografije.
Ključne riječi
Marvel spiderman glumac smrt showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!