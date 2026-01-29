VIDEO/FOTO Ova slika postala je hit, pogledajte koga to Trump drži za ruku: 'I ja ću pustiti nokte'

Američki predsjednik Donald Trump ne prestaje iznenađivati svojim izjavama. Tijekom govora na Trump Accounts Summit u Washingtonu iznenadio je publiku pozvavši na pozornicu repericu Nicki Minaj, koju je nazvao "najvećom i najuspješnijom ženskom repericom u povijesti".

Minaj je bila u prvom redu, ekscentrično odjevena u bijeli krzneni kaput i žutu haljinu s ekstremno dugim noktima koji su privukli Trumpovu pažnju. On je zastao u govoru i našalio se: "Jedna od mojih kćeri bila je ljubomorna kad je čula da ćeš biti ovdje. Rekao sam – pustit ću da mi nokti narastu, jer ih obožavam. Pustit ću da mi narastu nokti!". Trump je potom pozvao Minaj na stage, gdje su se njih dvoje držali za ruke, a taj trenutak je brzo postao viralan na društvenim mrežama, uz komentare o "opasno dugim" noktima reperice i predsjednikovim rukama.

Minaj je iskoristila priliku da javno izrazi podršku. "Vjerojatno sam predsjednikov najveći obožavatelj i to se neće promijeniti. Mržnja ili ono što ljudi imaju za reći uopće me ne pogađa zapravo me motivira da ga još više podržim", kazala je, piše Telegraph. Ona je dodala da neće dopustiti da protivnici "prođu nekažnjeno s maltretiranjem i kampanjama blaćenja", te zaključila: "Ima mnogo snage iza sebe, a Bog ga štiti. Amen."

Minaj je također najavila donaciju između 150.000 i 300.000 dolara za financiranje "Trump Accounts" – novog programa savezne vlade koji predviđa početni ulog od 1000 dolara na investicijske račune za djecu rođenu između 2025. i 2028. godine, s ciljem poticanja ranog stvaranja bogatstva.

Ovo nije prvi put da Minaj pokazuje podršku Trumpu posljednjih godina. Radikalno je promijenila politička stajališta, od ranijih kritika njegove imigracijske politike do otvorenog hvaljenja njegovog vodstva. Trump je uzvratio pohvalama, a zajednički nastup i šala o noktima već kruže internetom.