Kapetan Hrvatske nije mogao šutjeti: Potpuno je suludo što nam rade organizatori Eura, strašno!

Hrvatska rukometna reprezentacija spremna je za polufinale europskog prvenstva protiv Njemačke, ali nakon izuzetno naporne utakmice protiv Mađarske igrači ne skrivaju nezadovoljstvo zbog zgusnutog rasporeda i gotovo nikakvog odmora.

- Potpuno je ludo. Odigrali smo četiri utakmice u sedam dana — i dvije utakmice u dva dana. To je stvarno previše. Nije zdravo za naša tijela ni za naše mentalno zdravlje. U četvrtak nam je dan odmora i moramo putovati četiri‑pet sati do Herninga kako bismo igrali polufinale. Moglo bi biti bolje organizirano. Žao mi je što to moram reći - poručio je kapetan Hrvatske Ivan Martinović.

- Moramo se bolje brinuti o igračima. Mislim da govorim u ime mnogih rukometaša. Znam da je teško napraviti dobar program, ali moramo se bolje brinuti o sebi - zaključio je.

Hrvatska je u utorak igrala protiv Slovenije, u srijedu protiv Mađarske, u četvrtak putuje u Dansku i to četiri i pol sata autobusom, dok u petak igra polufinale: 'Odmorit ćemo se pola dana... Strašno je što organizatori rade. Spakirat ćemo se i pripremiti za polufinale', rekao je poslije utakmice Luka Lovre Klarica.