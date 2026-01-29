Naši Portali
NELJUDSKI RITAM

Kapetan Hrvatske nije mogao šutjeti: Potpuno je suludo što nam rade organizatori Eura, strašno!

Malmo: Zagrijavanje igrača prije utakmice Hrvatske protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
29.01.2026.
u 09:48

Hrvatska je u utorak igrala protiv Slovenije, u srijedu protiv Mađarske, u četvrtak putuje u Dansku i to četiri i pol sata autobusom, dok u petak igra polufinale

Hrvatska rukometna reprezentacija spremna je za polufinale europskog prvenstva protiv Njemačke, ali nakon izuzetno naporne utakmice protiv Mađarske igrači ne skrivaju nezadovoljstvo zbog zgusnutog rasporeda i gotovo nikakvog odmora.

- Potpuno je ludo. Odigrali smo četiri utakmice u sedam dana — i dvije utakmice u dva dana. To je stvarno previše. Nije zdravo za naša tijela ni za naše mentalno zdravlje. U četvrtak nam je dan odmora i moramo putovati četiri‑pet sati do Herninga kako bismo igrali polufinale. Moglo bi biti bolje organizirano. Žao mi je što to moram reći - poručio je kapetan Hrvatske Ivan Martinović.

- Moramo se bolje brinuti o igračima. Mislim da govorim u ime mnogih rukometaša. Znam da je teško napraviti dobar program, ali moramo se bolje brinuti o sebi - zaključio je.

Hrvatska je u utorak igrala protiv Slovenije, u srijedu protiv Mađarske, u četvrtak putuje u Dansku i to četiri i pol sata autobusom, dok u petak igra polufinale: 'Odmorit ćemo se pola dana... Strašno je što organizatori rade. Spakirat ćemo se i pripremiti za polufinale', rekao je poslije utakmice Luka Lovre Klarica. 

Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet Ivan Martinović EP rukomet 2026.

AN
AnimaTor
10:06 29.01.2026.

Kriv je RSH , koji ne radi na tome da imamao svoje predstavnike u HEF.u.Ako to mogu imati republike u nasem okruženju , Srbija , Crna Gora , Slovenija..itd. Zasto to ne radi i HRS nikome nije jasno. Pa da imamao naše predstavnike u EHF.u bilčo bi malo drugaćije.Po našim rukometnim rezultatima bi bilo logićno da ih imamao ali nažalost ih nemamao.Jel sport u svim segmentima odavna nije samo sport. I politika se u vukla u sport.Takva su vremena.

