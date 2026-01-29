Snijega će biti već danas, no pravi preokret tek stiže: Približava nam se novi nalet hladnoće

Na Jadranu i predjelima uz njega danas se ponegdje očekuje kiša, a u Dalmaciji i pljuskovi, osobito na otocima. Također, u najvišem gorju moguć je i snijeg. Vjetar će biti slab, poslijepodne i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će slab do umjeren južni vjetar i jugo prijepodne okretati na buru i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 4 od 9 °C, duž obale te mjestimice na istoku Hrvatske od 10 do 15 °C, navodi u prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). U petak će biti promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponajprije u Dalmaciji te na istoku moguće je malo kiše, dok je u noći i ujutro u Lici ponegdje moguća slaba susnježica ili snijeg. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od -2 do 2 °C, a na moru od 5 do 10 °C.

Na sjeveru unutrašnjosti, kako navodi DHMZ, idući će dani većinom biti oblačni, ponegdje i uz maglu. Sunčanih razdoblja bit će najvjerojatnije u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije gdje povremeno valja računati na malo kiše i susnježice. Na Jadranu će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Do subote će slaba kiša padat gdjegod na otvorenom moru te prema jugu. Vjetar će biti slab, u nedjelju i umjeren sjeveroistočni. Na moru će puhati bura, podno Velebita u petak i jaka, te sjeverozapadnjak, no u subotu vjetar većinom slab. Temperatura zraka bit će do kraja tjedna bez izražene promjene.

No, očekuje se kako bi početak veljače mogao donijeti hladnije vrijeme. To je objavio i popularni meteorolog amater Dino Dundić. "Kraj siječnja i početak veljače donosi ipak nalet hladnijeg zraka put našeg dijela Europe", naveo je na svojoj stranici te u drugoj objavi dodao: "Zima je daleko od gotove. Još će ogranci polar vortexa imati što za reći. Očekivano cijepanje jezgre PV-a na dvije odvojene nastupit će u razdoblju od 31. siječnja do 6. veljače."

Također, prije nekoliko dana Istramet je istaknuo kako zima vreba iza ugla. Naime, pojašnjeno je kako kontinentalna anticiklona, koja se smjestila na sjeveroistok Europe, pokazuje popriličnu žilavost, čime na Baltiku i u Skandinaviji drži zaključanu veliku količinu hladnog zraka. "U takvoj situaciji zimu ne treba otpisivati. Dovoljan je samo mali pomak putanja ciklona i značajno bi porasla mogućnost snježnih epizoda. Za razliku od proteklih nekoliko zima kada je hladan zrak bio jako udaljen od Sredozemlja, ova zima ima potencijala da pokaže zube u svojoj posljednjoj trećini, odnosno veljači", piše Istramet.