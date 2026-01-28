Poznat protivnik Hrvatske u polufinalu: Izbjegli smo najtežeg suparnika, sada idemo po 'osvetu'

U posljednjem susretu četvrtog i posljednjeg kola skupine I Europskog rukometnog prvenstva, Danska je potvrdila prvo mjesto u skupini pobjedom 38:24 protiv Norveške. Uoči ove utakmice znalo se da u polufinale idu Danska i Njemačka, no nije bilo poznato tko će zauzeti koju poziciju na kraju i tko će igrati protiv Hrvatske, a tko protiv Islanda u polufinalu.

Da je susret završio remijem ili pobjedom Norveške, Danci bi skupinu završili na drugom mjestu i u polufinalu bi igrali protiv Hrvatske. Ovako će Danci snage odmjeriti s Islandom, dok Hrvatsku čeka Njemačka, reprezentacija protiv koje smo odigrali dvije pripremne utakmice uoči ovog natjecanja i obje izgubili.

Sada je jasno kako je izbornik Dagur Sigurdsson namjerno skrivao neke adute u tim utakmicama, odnosno nije htio otkriti sve karte poput naše 5-1 obrane. Ovo je ipak susret puno drugačije prirode u kojem ni jedna reprezentacija nema prava na pogrešku jer na kocki je plasman u finale najjačeg reprezentativnog natjecanja u rukometu.

Utakmica Hrvatske i Njemačke na rasporedu je u petak od 17:45, dok će Danska i Island snage odmjeriti također u petak od 20:30.

Strijelce Dance predvodili su Mathias Gidsel i Emil Jakobsen sa sedam golova, dok je kod Norveške najbolji bio Pedersen sa šest golova.