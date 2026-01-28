Naši Portali
SVE JE JASNO

Poznat protivnik Hrvatske u polufinalu: Izbjegli smo najtežeg suparnika, sada idemo po 'osvetu'

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
28.01.2026.
u 21:59

Strijelce Dance predvodili su Mathias Gidsel i Emil Jakobsen sa sedam golova

U posljednjem susretu četvrtog i posljednjeg kola skupine I Europskog rukometnog prvenstva, Danska je potvrdila prvo mjesto u skupini pobjedom 38:24  protiv Norveške. Uoči ove utakmice znalo se da u polufinale idu Danska i Njemačka, no nije bilo poznato tko će zauzeti koju poziciju na kraju i tko će igrati protiv Hrvatske, a tko protiv Islanda u polufinalu.

Da je susret završio remijem ili pobjedom Norveške, Danci bi skupinu završili na drugom mjestu i u polufinalu bi igrali protiv Hrvatske. Ovako će Danci snage odmjeriti s Islandom, dok Hrvatsku čeka Njemačka, reprezentacija protiv koje smo odigrali dvije pripremne utakmice uoči ovog natjecanja i obje izgubili.

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!

Sada je jasno kako je izbornik Dagur Sigurdsson namjerno skrivao neke adute u tim utakmicama, odnosno nije htio otkriti sve karte poput naše 5-1 obrane. Ovo je ipak susret puno drugačije prirode u kojem ni jedna reprezentacija nema prava na pogrešku jer na kocki je plasman u finale najjačeg reprezentativnog natjecanja u rukometu.

Utakmica Hrvatske i Njemačke na rasporedu je u petak od 17:45, dok će Danska i Island snage odmjeriti također u petak od 20:30.

Strijelce Dance predvodili su Mathias Gidsel i Emil Jakobsen sa sedam golova, dok je kod Norveške najbolji bio Pedersen sa šest golova.
EP rukomet 2026. njemačka rukometna reprezentacija Hrvatska rukometna reprezentacija Danska rukometna reprezentacija

FE
felis29
22:59 28.01.2026.

Ima li kakva katastrofa na vidiku ? Je li VL zna nesto ?

