OGLASIO SE

'Zabranjeni' Thompson hitno reagirao zbog čudesnog uspjeha Hrvatske na Euru, evo što je rekao

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
29.01.2026.
u 08:11

Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson jedan je od onih koji se javio hrvatskim rukometašima nakon velike pobjede nad Mađarskom 27:25 i ulaska u polufinale eura

Hrvatski rukometaši će se u petak u danskom Herningu boriti protiv Njemačke za plasman u finale Europskog prvenstva, dok drugi polufinalni par čine reprezentacije Danske i Islanda. 

Dvoboj Hrvatske i Njemačke će u petak biti odigran s početkom u 17.45 sati, dok će u terminu od 20.30 sati igrati Danska i Island. Pobjedničke reprezentacije će se u nedjelju boriti za naslov europskog prvaka od 18 sati, a prethodno (od 15.15 sati) će biti odigrana utakmica za brončanu medalju između poraženih polufinalista.

Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson jedan je od onih koji se javio hrvatskim rukometašima nakon velike pobjede nad Mađarskom 27:25 i ulaska u polufinale eura. Učinio je to odmah nakon što su kauboji slavili protiv Mađarske. 

- Čestitamo - napisao je kratko Perković na Facebooku, uz emotikone hrvatske zastave te dobio na tisuće lajkova. 

Podsjetimo, EHF (Europska rukometna federacija) zabranila je Thompsonovu pjesmu na rukometnom Euru. Nakon utakmice s Gruzijom nekolicina gledatelja reagirala je na izvođenje Thompsonove pjesme u Malmö Areni. Švedski tabloid Aftonbladet potom je zatražio komentar osoblja zaduženog za razglas u dvorani, a nekoliko sati kasnije stigao je odgovor izravno od Europske rukometne federacije (EHF).

- Ova pjesma nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sve dvorane pregledalo je osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije Europskog prvenstva. Na dan utakmice hrvatska delegacija je više puta tražila da se pjesma pusti i zahtjev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju pjesma puštena je žalosna i nije se smjela dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo predstavlja - rekli su iz EHF-a.

Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026. Marko Perković Thompson

