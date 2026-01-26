Naši Portali
Komentari
Poslušaj
Bojkotirao prijem

Aleksandra Vučića dugo netko ovako nije ponizio! Cijela Srbija bruji o potezu Dušana Mandića

Aleksandar Vučić obratio se javnosti o energetskoj situaciji u Srbiji
Autor
Karlo Ledinski
26.01.2026.
u 21:31

Aleksandar Vučić danas je održao prijem za zlatne vaterpoliste, a na njemu se nije pojavio najbolji srpski vaterpolist Dušan Mandić, koji je tako pokazao što misli o politici aktualnog srpskog predsjednika. Mandić je već prije podržavao studente, a svojedobno se odbio rukovati i sa beogradskim gradonačelnikom Šapićem.

Dušan Mandić i Filip Ćuk, istaknuti srpski vaterpolisti i višestruki osvajači medalja sa Srbijom, našli su se u središtu pozornosti nakon što se nisu pojavili na današnjem prijemu kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, organiziranom u čast zlatne medalje na upravo završenom vaterpolskom EP-u u Beogradu.

Prema pisanju dijela regionalnih medija, njihov izostanak nije bio slučajan. Navodi se kako su Mandić i Ćuk svjesno odlučili ne prisustvovati prijemu, želeći se distancirati od političkih događaja i poruka koje takvi susreti često nose. Obojica su i ranije u javnosti percipirani kao sportaši koji ne vole režima Aleksandra Vučića.

U brojnim medijima pojavile su se tvrdnje da je njihova odluka povezana s osobnim stavovima, odnosno neslaganjem s politikom Aleksandra Vučića. Njihov nedolazak izraz je solidarnosti prema građanskim inicijativama i prosvjedima koji se odvijaju u Srbiji. 

Iako je vaterpolski Savez Srbije priopćio da se spomenuti dvojac na prijemu kod Vučića nije pojavio zbog povišene temperature, dio medija pak piše da je Mandić pod temperaturom bio prije finala, a ako se uspio oporaviti do finalne utakmice i pritom s četiri pogotka biti najbolji u finalnoj pobjedi protiv Mađara (10:7), onda je sigurno mogao doći i kod Vučića.

Mandić je svojevremeno na prijemu kod proslavljenog gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića također odbio rukovati se s njim. Također, Mandić je nedavno podržao i studentske prosvjede protiv aktualne vlasti, pa je jasno da ovaj nedolazak na prijem ipak nije bio slučajan.

Mandićev današnji potez izazvao je podijeljene reakcije u javnosti – dok jedni smatraju da vrhunski sportaši imaju pravo na osobni stav i izbor, drugi drže da su prijemi takve vrste protokolarni čin koji nadilazi politiku. 

Mediji pak javljaju da je Vučić zbog svega bio bijesan, jer nakon što ga je javno osudio Novak Đoković, sada je protiv njega stao i drugi najbolji srpski sportaš Dušan Mandić.
Ključne riječi
Srbija Aleksandar Vučić Dušan Mandić

