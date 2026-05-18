Koliko će zaraditi finalisti Lige prvaka? Procurile cifre od kojih će vas zaboljeti glava

Na jednoj strani terena Puškaš Arene u Budimpešti stajat će Paris Saint-Germain koji je u polufinalu za pamćenje nadigrao minhenski Bayern s ukupnih 6:5. Za Parižane je ovo prilika da obrane naslov osvojen prethodne sezone i potvrde svoju dominaciju na europskoj sceni. S druge strane, Arsenal, ponos engleskog glavnog grada, traži svoje prvo, povijesno mjesto na kontinentalnom tronu nakon što je u polufinalu bio bolji od Atlético Madrida s ukupnim rezultatom 2:1. Dok je za igrače i trenere status trijumfa ono što je najvažnije, iza kulisa klupski čelnici itekako razmišljaju o iznimno unosnoj, višemilijunskoj isplati koja dolazi s pobjedom u velikom finalu koje se igra 30. svibnja.

Nova sezona Lige prvaka, koja se igra u izmijenjenom ligaškom formatu s 36 klubova, donijela je i novi, znatno izdašniji sustav nagrađivanja koji je privukao veliku pažnju. Ukupni nagradni fond za najelitnije europsko klupsko natjecanje iznosi otprilike dvije i pol milijarde eura, a klubovi sudionici postepeno su punili svoje blagajne novcem od UEFA-inih nagrada za ostvarene rezultate. Sam plasman u ligašku fazu natjecanja svakom je klubu automatski donio 18,62 milijuna eura, što je tek početak potencijalne zarade. Svaka pobjeda u toj početnoj fazi natjecanja vrijedila je dodatnih 2,1 milijun eura, dok je osvojeni bod u remiju donosio 700.000 eura. Time je UEFA dodatno potaknula klubove na borbu za svaki bod, ne samo zbog plasmana već i zbog značajnih financijskih injekcija koje su ključne za funkcioniranje modernih nogometnih giganata.

Put do finala bio je popločan ne samo sportskim izazovima, već i značajnim financijskim bonusima. Klubovi su dodatno nagrađivani prolaskom u svaku sljedeću fazu natjecanja, čime je ulog postajao sve veći kako se turnir bližio svom vrhuncu. Momčadi koje su se plasirale u osminu finala primile su 11 milijuna eura. Prolazak u četvrtfinale vrijedio je dodatnih 12,5 milijuna eura, dok je plasman među četiri najbolje momčadi u Europi donio klubovima po 15 milijuna eura. Ove brojke jasno pokazuju koliko je financijski važno ne samo sudjelovati, već i ostvariti što bolji rezultat u Ligi prvaka, jer svaki korak naprijed predstavlja ogroman prihod koji omogućuje daljnja ulaganja u momčad, infrastrukturu i cjelokupni razvoj kluba. Novac zarađen u Europi postao je ključan dio proračuna najvećih svjetskih klubova.

Sada će se te dvije momčadi, koje predstavljaju francusku i englesku prijestolnicu, boriti u velikom finalu Lige prvaka novog formata, a utakmica će, što je promjena u odnosu na dosadašnju praksu, započeti u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu. Osim prestižnog trofeja, pobjednika očekuje i golema financijska nagrada. Prema dostupnim informacijama o nagradnom fondu Lige prvaka, poraženi finalist utješit će se s iznosom od 18,5 milijuna eura za sam nastup u finalu. Pobjednik će na taj iznos dobiti i dodatni bonus od šest i pol milijuna eura, čime će se ukupna zarada samo od finalne utakmice popeti na vrtoglavih 25 milijuna eura. To je kruna sezone ne samo u sportskom, već i u financijskom smislu, nagrada koja pobjedniku daje dodatni vjetar u leđa za nadolazeće izazove.

Arsenal je, kao što je spomenuto, svoj put do finala osigurao pobjedom protiv Atlético Madrida, dok je PSG u spektakularnom dvomeču bio bolji od Bayerna. Ovi uspjesi već su donijeli ogromnu zaradu klubovima, čak i prije nego što se podijeli novac od finala. Prema procjenama, Arsenal je do finala već osigurao zaradu koja se kreće između 122,52 i 128,16 milijuna funti, dok je PSG inkasirao između 120,31 i 125,95 milijuna funti. U ove astronomske iznose uključen je i takozvani "value pillar", nova komponenta UEFA-ine raspodjele novca koja se temelji na klupskom koeficijentu u posljednjih deset godina te na vrijednosti televizijskih prava na određenom tržištu. Samo taj dio kolača za ovu sezonu iznosi čak 853 milijuna eura, a najveći dio, očekivano, pripada najuspješnijim i najpopularnijim klubovima.

Povećanje nagradnog fonda Lige prvaka zorno odražava globalni trend rasta financijske moći u vrhunskom nogometu. Klubovi se sve više oslanjaju na prihode od europskih natjecanja kako bi mogli financirati skupe transfere igrača i njihove visoke plaće. Ovaj financijski model, iako profitabilan za elitu, istovremeno osigurava da se jaz između najbogatijih klubova i onih manjih, s ograničenijim budžetima, sve više produbljuje. Uspjeh u Ligi prvaka danas ne donosi samo sportski prestiž i slavu, već i prijeko potrebnu financijsku stabilnost te mogućnost daljnjeg jačanja momčadi, čime se stvara začarani krug u kojem najbogatiji postaju još bogatiji i konkurentniji, dok ostali teško drže korak. Finale u Budimpešti bit će stoga još jedna potvrda moći nogometne elite, kako na terenu, tako i na bankovnim računima.