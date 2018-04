Rimljani odabrali Titanic pa u Salahovoj režiji potopljeni na Anfieldu

Teško da ovaj put neko novo čudo, poput onog u četvrtfinalu protiv Barcelone, može spasiti Romu. Pod šifrom SF, baš poput znanstvene fantastike, Rimljani su potopljeni u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka protiv Liverpoola na Anfieldu (5:2).

Izgubljenim pogledom u prazno s tribina je sve pratio Francesco Totti. Romina ikona samo se, poput ostatka nogometnog svijeta, mogla nakloniti Liverpoolovoj SF kombinaciji (Salah-Firmino).

Da u rimskom klubu ima praznovjernih, sigurno ne bi odabrali engleski hotel pod imenom Titanic.

Kakve li ironije, baš u njemu su odsjeli Romini igrači i vodstvo kluba. Simbolika i više nego jasna u noći u kojoj je njihova momčad potopljena poput najpoznatijeg broda u povijesti.

A onaj SF brod Jürgena Kloppa juri prema finalu. I to na kakav spektakularan način!

Igrači talijanske momčadi nikako nisu mogli riješiti problem d(r)ugih lopti, koje su uglavnom završavale u nogama Liverpoolova ofenzivnog trojca Salah-Mane-Firmino. Talijani su igrali u neusporedivo drugačijem ritmu od onog u kojem su izbacili Barcelonu. Doduše, dojam su malo popravili u završnici. I ovaj put, baš kao protiv Barcelone, Talijani će loviti tri pogotka zaostatka.

A protiv Salahove genijalnosti, posebice kod prvog pogotka, teško će pronaći obranu. Egipatski as spektakularno je u 36. minuti s petnaestak metara pogodio suprotne rašlje za 1:0.

