Salah: Volim Romu, grad, navijače, ali ipak je posebnije igrati za sjajni Kop

Na sam spomen 1984. godine navijačima Liverpoola odmah u glavu dolaze uspomene. Nadaju se da se može ponoviti utakmica u kojoj su tada na rimskom Stadio Olimpicu slavili u finalu Kupa prvaka nakon izvođenja jedanaesteraca.

No prošlo je od tada 34 godine, nogomet se promijenio, stil igre se promijenio, filozofija se promijenila... Ali ne i želja za novim slavljem.

Statistika je na strani redsa. Mlađa su momčad (prosječna im je dob 25,5 godina, Romina 28,4), skuplji su (prema Transfermarktu Liverpool se procjenjuje na 548 milijuna eura, dok se Romina momčad procjenjuje na 388,9 milijuna eura).

Osim toga, Liverpool je u posljednjih šest utakmica odigranih u svim natjecanjima upisao četiri pobjede i dva neriješena, dok je Roma na omjeru tri pobjede, dva poraza i jednoj neriješenoj utakmici.

Nije mala stvar ni to što najveći adut Jürgena Kloppa Mohammad Salah uživa u najboljoj sezoni karijere. Izabran je za najboljeg igrača Premier lige 2017./18. Za Liverpool je zabio 41 pogodak u 46 nastupa, od čega 31 u prvenstvu. Egipćanin je pravi insajder jer nitko kao on ne poznaje Romu. Ipak je u njoj proveo dvije godine.

Salah se čuo s Tottijem

– Posebno je igrati za klub poput Liverpoola u polufinalu, atmosfera na Anfieldu i na Kopu je čudesna, a uzbuđen sam i što ću igrati protiv prijatelja iz Rome. To uopće neće biti laka utakmica. Sve to donosi puno emocija. Svaki dan razgovaram s njima, nedavno sam se čuo s Tottijem. Nije to lako za mene, volim taj klub, grad... i znam da i oni vole mene – rekao je Mohammad Salah.

I dok je za njega to emotivno posebna utakmica, suigračima je prepreka do nove faze Lige prvaka.

– Roma je odlična momčad, ali nema razloga za paniku ni potrebe za stresom – smiruje sve Virgil van Dijk koji će s Dejanom Lovrenom i ostatkom obrane redsa u momčadi Rome imati jedan veliki ‘problem’ – Edina Džeku.

Nikad protiv Džeke

– Nikada još nisam igrao protiv Džeke, ali sve smo vidjeli na utakmici između Rome i Barcelone. Nema sumnje da je odličan igrač, ali spreman sam ga dobro čuvati. Oni su sjajna momčad i znamo koliko su kvalitetni, no Liverpool se ne boji nikoga – dodao je Van Dijk.

No na Edina bi ipak mogli gledati s određenom dozom respekta. Ove je sezone u svim natjecanjima zabio 20 pogodaka u 43 nastupa, a i razmontirao je veliku Barcelonu. Zna da zbog te činjenice cijela momčad vjeruje u pobjedu.

– Mi imamo iskusnu momčad s više od 15 internacionalnih igrača koji su već igrali ovako velike utakmice i prije. To nam mora dati više snage, a ne manje. Jürgena Kloppa znam iz Njemačke, znam način na koji želi igrati, a to je napadački. Mi smo također momčad koja voli napadati. Roma mora biti pozitivna, inače će to biti težak zadatak – rekao je Džeko koji danas (20.45 sati) ponovo ima zadaću pokazati svima da je i Liverpool pobjediv baš kao i Barcelona.