Kakva večer Chelseaja u Ligi prvaka: Ovo nisu napravili 14 godina

Bila je to večer kakvu navijači Chelseaja dugo nisu doživjeli. U trećem kolu Lige prvaka, londonski klub je na svom terenu dočekao legendarni nizozemski Ajax, a sve je bilo riješeno već nakon prvih 45 minuta. Momčad Enza Maresce odigrala je poluvrijeme iz snova i postigla četiri pogotka, što je pothvat koji klub nije ostvario u najelitnijem europskom natjecanju još od 2011. godine i utakmice protiv Genka. Dominacija i efikasnost Plavaca podsjetile su na slavne dane kluba, no ono što je ovu večer učinilo doista posebnom nije samo rezultat, već priča o dvojici mladića koji su iskoristili svoju priliku na najvećoj pozornici.

U središtu pozornosti našao se 19-godišnji napadač Marc Guiu. Mladi Španjolac, koji je nedavno bio zabrinut zbog manjka minutaže te je o tome vodio i respektabilan razgovor s trenerom Marescom, dobio je priliku od prve minute zbog suspenzije Joãa Pedra. Guiu je povjerenje opravdao na najbolji mogući način. Postigao je uvodni pogodak na utakmici i time postao najmlađi strijelac Chelseaja u povijesti Lige prvaka. Bio je to trenutak ispunjenja sna za mladića koji je naporno radio i strpljivo čekao, a njegov je pogodak bio nagrada za ustrajnost i vjeru u vlastite sposobnosti.

Estêvão has scored his first-EVER goal in the Champions League, becoming Chelsea’s youngest goalscorer in UCL history 🇧🇷👋🏆 pic.twitter.com/LJVb2bPIgn — OneFootball (@OneFootball) October 22, 2025

Međutim, dok su se dojmovi o Guiovom rekordu još slijegali, dogodilo se nešto gotovo nevjerojatno. Njegov rekord, star tek nekoliko minuta, srušen je prije odlaska na odmor. Na scenu je stupio još jedan dragulj, Brazilac Estevão Willian. Talentirani 18-godišnjak, rođen 24. travnja 2007., također se upisao u strijelce i time preuzeo titulu najmlađeg klupskog strijelca u Ligi prvaka od svog suigrača, koji je rođen 4. siječnja 2006. godine. U jednoj večeri, Chelsea je dobio dva rekordera, što je bila najljepša potvrda klupske strategije oslanjanja na mlade snage.