SLUČAJ NACIONALNE I VJERSKE MRŽNJE

Katoličkog svećenika nazvao ustašom na obljetnici bošnjačkog logora u Jablanici

Komemoracija povodom prve obljetnice tragedije u Jablanici
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
01.03.2026.
u 16:32

Slučaj je prijavljen lokalnoj policiji i jedan od nasilnika je uhićen

Muškarac je napao katoličkog svećenika nazivajući ga ustašom na obilježavanju 32. obljetnice raspuštanja logora koji su za Hrvate u Jablanici u sjevernom dijelu Hercegovine uspostavile bošnjačke vlasti u ratu 1990-ih. Prema navodima organizatora, za vrijeme i nakon mise kolona vozila s ratnim zastavama bošnjačke Armije BiH kružila je oko crkve u Jablanici. Dvojica nepoznatih počinitelja su se nakon mise zaustavila blizu svećenika don Marina Marića i upućivali mu pogrdne riječi, uključujući "ustašo".

Slučaj je prijavljen lokalnoj policiji i jedan od nasilnika je uhićen, potvrdila je policija koja kaže da se samo jedna osoba smatra odgovornom za incident. Tužitelji u Mostaru su slučaj okarakterizirali kao izazivanje nacionalne i vjerske mržnje. U logoru u Jablanici koji se nalazio u muzeju u spomen na bitku na Neretvi 1943. bilo je zatočeno oko 900 Hrvata. Brojni su mučeni, a ubijeno je ili preminulo njih osmero. Za te je zločine osuđeno više počinitelja, među kojima je 15 godina zatvora dobio zamjenik zapovjednika postrojbe za posebne namjene Armije BiH Nihad Bojadžić. 

Ključne riječi
logor obljetnica Jablanica misa svećenik ustaša

Komentara 3

Pogledaj Sve
JO
JokeR
16:57 01.03.2026.

Pomagali smo poturice u II Svjetskom ratu i u zadnjem pa su kao pravi Turci zahvalni. Kako se kaže U narodu.... pomozi sirotu na svoju sramotu!

VA
VanjaPlank
16:44 01.03.2026.

Čemu se čuditi. Pa Sdp i Možemo svaki dan pričaju i nazivaju ljude usta_šama.

GO
GospodinZadar
16:57 01.03.2026.

Cemu cudenje..ka da ne znamo kakvi su, pogotovo sada kada islam jaca i kad je europa puna izbjeglica

