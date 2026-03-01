Gdje ruski oligarsi imaju jahte, vile, hotele i banke u Europi: Ovo je imovina u kojima skrivaju milijarde

Ruski ratni profiteri i oligarsi povezani s vojno-industrijskim kompleksom Kremlja i dalje skrivaju milijarde eura imovine diljem Europe i Sjedinjenih Američkih Država, unatoč sankcijama uvedenim nakon ruske invazije na Ukrajinu. Prema istraživanju portala United24 Media i projekta Trap Aggressor, koji je mapirao njihova bogatstva, ti pojedinci, proizvođači dronova, raketa, borbenih aviona i drugog oružja korištenog u ratu posjeduju vile, hotele, banke, jahte, zrakoplove, zemljišta i tvrtke u brojnim europskim zemljama, dok njihova zamrznuta imovina često ostaje netaknuta ili zaštićena složenim offshore strukturama, piše United24media. Ukupno je zamrznuto oko 31 milijarde dolara ruske imovine u Velikoj Britaniji, 247 milijardi dolara u Europskoj uniji i 5 milijardi dolara u SAD-u. Međutim, mnogi oligarsi uspijevaju zadržati kontrolu nad svojim aktivima kroz neopozive trustove, offshore kompanije i pravne tužbe, uključujući 24 slučaja međunarodne arbitraže vrijedne 62 milijarde dolara koje otežavaju ili blokiraju zapljenu.

Najveći dio imovine koncentriran je u nekoliko ključnih zemalja. U Londonu oligarsi drže brojne nekretnine, uključujući raskošne vile i stanove u samom centru grada. Na Francuskoj rivijeri i u Parizu nalaze se vile i apartmani, dok u Italiji oligarsi posjeduju nekoliko luksuznih rezidencija. U Češkoj, posebno u Karlovim Varima, još uvijek rade hoteli povezani s ruskim vlasnicima, a u Njemačkoj su zabilježene superjahte i nekretnine koje su pretresene, ali nisu zaplijenjene zbog pravnih prepreka. Slični tragovi vode i u Luksemburg, Švicarsku, Latviju, Hrvatsku, Španjolsku i Otok Man.

Među najistaknutijim imenima su Alisher Usmanov, čija imovina uključuje vile u Italiji, Njemačkoj, Londonu, Latviji i Hrvatskoj, uz jahte i privatne zrakoplove, te obitelj Yevtushenkov, koja kroz konglomerat AFK Sistema ulaže u proizvodnju dronova i raketnih sustava, a istovremeno drži vile na Francuskoj rivijeri i u Londonu. Obitelj Zakharov, vlasnici tvrtke Zala Aero koja proizvodi dronove Lancet, posjeduje apartmane u Londonu, dok Gennady Timchenko ima imovinu u Finskoj, Francuskoj i Švicarskoj, a Vladimir Peftiev, povezan s bjeloruskim izvozom oružja, drži više nekretnina u britanskoj prijestolnici.

Istraživanje pokazuje da sankcije često nisu dovoljne jer se imovina prenosi prije uvođenja ograničenja, koriste se složene pravne strukture ili se pokreću sudski procesi koji poništavaju zamrzavanja. Tako ti ratni profiteri nastavljaju živjeti u luksuzu, dok njihovo oružje i novac izravno podržavaju rusku agresiju na Ukrajinu, a Europa i SAD teško dolaze do sredstava koja bi se mogla iskoristiti za reparacije i obnovu. Unatoč zamrznutim milijardama, mnogi od njih i dalje slobodno upravljaju svojim bogatstvom, što postavlja ozbiljna pitanja o učinkovitosti zapadnih sankcija i borbi protiv financiranja rata.