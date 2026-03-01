Naši Portali
KRITIKA IRANU

Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima

Gordan Grlić Radman
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/5
Autor
Sandra Veljković
01.03.2026.
u 13:20

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je hrvatske državljane koji su u kriznom području na pojačan oprez i redovito informiranje.

Hrvatski ministra vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman razgovarao je s katarskim kolegom Mohammedom bin Abdulrahmanom bin Jassimom bin Jaberom Al Thanijem te osudio iranski napad na Katar te na ostale zemlje Zaljeva, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt, Bahrein, Irak i Saudijsku Arabiju. U nastavku intenzivnih diplomatskih kontakata ministar je razgovarao i s omanskim ministrom vanjskih poslova Badrom bin Hamadom Al Busaidijem, tijekom dana predviđen je razgovor s izraelskim kolegom Saarom, a zbog širih razmjera eskalacije obavljeni su i razgovori s ministrima vanjskih poslova Egipta i Tunisa. U pripremi je i telefonski razgovor s potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U kontekstu eskalacije na Bliskom istoku, niz razgovora koje Grlić Radman vodi tijekom dana treba čitati kao kriznu diplomaciju - kontakti se pokreću odmah, bez čekanja da se situacija razbistri, kako bi se u realnom vremenu usporedile procjene i održao izravan politički kanal prema različitim akterima. Raspon poziva — od država Zaljeva do Izraela, Egipta i Tunisa — pokazuje namjerno širenje komunikacije na više političkih i sigurnosnih osi regije. Dinamika u kojoj se razgovori obavljaju, najavljuju i dogovaraju paralelno upućuje na kontinuirani proces praćenja krize, a ne na jednokratnu reakciju. 

U svim pozivima prenesen je i službeni stav Hrvatske koji kaže da eskalacija sukoba predstavlja ozbiljnu prijetnju regionalnoj stabilnosti, uz žaljenje što su nepopustljivost i nedostatak vjerodostojnosti iranskih vlasti u pregovorima o zaustavljanju vojnog nuklearnog programa doveli do velike vojne intervencije Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. MVEP pritom snažno osuđuje iranske balističke napade kao odmazdu na susjedne zemlje te naglašava potrebu sprječavanja daljnjeg krvoprolića i zaštite civila, uz puno poštovanje međunarodnog i humanitarnog prava.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je hrvatske državljane koji su u kriznom području na pojačan oprez i redovito informiranje. Aktualna sigurnosna upozorenja i konzularne informacije dostupne su na Konzularnom portalu MVEP-a, gdje građani mogu provjeriti preporuke po državama te pronaći kontakte nadležnih diplomatsko-konzularnih predstavništava. Prema posljednjim procjenama, u Iranu se trenutačno nalazi desetak hrvatskih državljana, dok je dio njih u međuvremenu napustio zemlju. MVEP navodi da kontinuirano prati razvoj situacije i održava kontakt s nadležnim službama. Veleposlanstvo Hrvatske u Teheranu ranije je evakuirano, uključujući veleposlanika, dok je jedan djelatnik ostao na terenu radi nužne komunikacije i koordinacije.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima živi oko 2.000 hrvatskih državljana, a turistički ondje uobičajeno boravi između 500 i 1.000 hrvatskih državljana. Nadležno veleposlanstvo nalazi se u stanju pojačane pripravnosti i održava redovitu komunikaciju s hrvatskim državljanima i lokalnim tijelima. Prema podacima veleposlanstva u Tel Avivu, u Izraelu se trenutačno nalazi oko 20 hrvatskih turista i hodočasnika te približno 100 osoba s dvojnim hrvatskim i izraelskim državljanstvom, a i tamošnje predstavništvo djeluje u režimu pojačane pripravnosti. Diplomatsko-konzularna predstavništva Hrvatske u regiji prate razvoj situacije, osobito u UAE-u i Izraelu, dok su hrvatski diplomati u redovitom kontaktu s partnerima u Europskoj uniji radi razmjene informacija i koordinacije, uključujući i moguće repatrijacije ako se za to ukaže potreba. Ministarstvo najavljuje da će preporuke i upozorenja ažurirati ovisno o razvoju događaja te poziva hrvatske državljane u pogođenim državama da prate upute lokalnih vlasti i službene izvore informiranja.

Tko je bio ajatolah Khamenei i što njegova smrt znači za sudbinu Irana?
Ključne riječi
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova SAD Izrael napad na Iran

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
14:10 01.03.2026.

Hrvatska je samo igrač zapada i mista više ni manje..svrstala se uz usa I članica je eu.. radi sto koj se sugerira iz brisela,Britanije francuske...naravno usa.. sto se iščekuje i od svih drugih članica pa i mađarske, češke..

KI
kingtom
13:56 01.03.2026.

Znaci normalno je koknut celnika drzave od 100m ljudi sluzeci se maskom demokracije i parama poreznih obveznika te nazovi demokracije, ako je tako onda je jedina logika za iran da napravi isto onima koji to rade njemu.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
14:23 01.03.2026.

Korisni idiot nije osudio teroristički napad na Iran, ubojstvo ajatolaha i drugih visokih dužnosnika.





