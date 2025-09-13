Kakva šteta! Gabriel Veočić izgubio u polufinalu Svjetskog prvenstva, osvojio je broncu

Hrvatski boks čekao je na svjetsku medalju punih 20 godina, a čekanju je kraj došao u M&S Bank Areni u Liverpoolu. Naš sjajni borac Gabrijel Veočić (24) osvojio je brončano odličje na prvom Svjetskom prvenstvu pod okriljem nove organizacije World Boxing. U polufinalnom meču poluteške kategorije zaustavio ga je dominantni Uzbekistanac Javokhir Ummataliev, koji je slavio jednoglasnom odlukom sudaca. Iako ostaje žal za finalom, Veočićev uspjeh je golem jer se na svjetskim prvenstvima ne održavaju borbe za treće mjesto, što znači da poraz u polufinalu automatski osigurava broncu. Mladi Brođanin ovime je potvrdio svoj status u samom vrhu svjetske elite.

Meč protiv Ummatalieva od samog je početka bio iznimno zahtjevan. Uzbekistanac je nametnuo žestok tempo, a ključni trenutak prve runde dogodio se kada je snažnim udarcem u tijelo poslao Veočića na pod. Sudac u ringu odmah je počeo brojati hrvatskom borcu, koji se uspio pridići, no Uzbekistanac je osjetio priliku i krenuo u silovit napad. Srećom po Gabrijela, spasilo ga je zvono za kraj runde, koje mu je dalo prijeko potrebne trenutke za oporavak i savjete iz kuta.

U nastavku borbe Veočić je pokazao veliko srce, no Ummataliev nije posustajao. Njegova agresivnost i konstantan pritisak, posebno razorni udarci u tijelo, crpili su snagu hrvatskog boksača i donosili mu prednost kod sudaca. Bilo je očito da Uzbekistanac kontrolira tijek borbe. Uoči posljednje runde, iz Veočićevog kuta stizale su poruke da mu je za pobjedu potreban prekid. Unatoč silnoj želji, Veočić nije uspio pronaći put do nokauta. Ummataliev je taktički mudro priveo borbu kraju i na koncu zasluženo slavio jednoglasnom odlukom.

Osvajanjem ove bronce, Gabrijel Veočić upisao se u odabrano društvo hrvatskih boksačkih velikana. Hrvatska je na svjetsku boksačku medalju čekala točno dva desetljeća, još od srebra Marija Šivolije 2005. godine. Prije njega, odličja su osvajali samo najveći: legendarni Mate Parlov, koji je 1974. postao svjetski prvak, te osvajači bronci Pero Tadić (1982.), Damir Škaro (1986.) i Filip Palić (2001.). Ulazak u ovaj krug besmrtnika potvrda je Veočićevog talenta i golem poticaj za hrvatski boks.

Iako je polufinale donijelo poraz, Veočićev put do medalje u Liverpoolu bio je impresivan. Ključnu pobjedu ostvario je u četvrtfinalu, gdje je dominantnom predstavom svladao Bugarina Williama Cholova i time osigurao minimalno broncu, prekinuvši dugogodišnji post. Ovaj uspjeh na Svjetskom prvenstvu nastavak je njegovih sjajnih rezultata. Podsjetimo, Veočić je 2024. godine postao europski prvak, a nastupio je i na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje je zaustavljen u četvrtfinalu. Kontinuitet vrhunskih rezultata dokazuje da Gabrijel pripada samom vrhu i da je ova bronca samo najava još većih ostvarenja.