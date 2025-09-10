Gabriel Veočić Hrvatskoj osigurao prvu medalju s boksačkog SP-a nakon 20 godina

Gabrijel Veočić, trenutno najbolji hrvatski amaterski boksač, upisao se zlatnim slovima u povijest hrvatskog sporta. U četvrtfinalnom meču Svjetskog prvenstva, Veočić je demonstrirao vrhunsku klasu i jednoglasnom odlukom sudaca (5:0) u potpunosti deklasirao bugarskog predstavnika Williama Cholova. Ovom pobjedom prekinut je nevjerojatan post koji je trajao od 2005. godine, kada je Mario Šivolija Jelica osvojio srebro u Kini. Nitko tada nije mogao ni slutiti da će Hrvatska na novu svjetsku boksačku medalju čekati puna dva desetljeća. U trenutku Šivolijinog uspjeha, Veočić je imao nepunih pet godina, a danas je upravo on taj koji je vratio hrvatski boks na veliku svjetsku pozornicu. Time se pridružio ekskluzivnom klubu; uz Šivoliju, medalju za samostalnu Hrvatsku na svjetskim prvenstvima osvojio je još samo Filip Palić, koji je 2001. godine bio brončani.

Meč protiv Cholova bio je demonstracija taktičke zrelosti i tehničke superiornosti. Iako su dvojica boksača zajedno trenirala na pripremnom kampu u Sofiji i dobro se poznavala, Veočić od prve sekunde nije ostavio ni trunke prostora za iznenađenje. "Kobra iz Broda" nametnuo je svoj autoritativni ritam, zagospodario sredinom ringa i mirno tjerao Bugara na povlačenje. Prva runda, iako bez previše otvorene akcije, jasno je pripala Veočiću, a dojam je dodatno pojačan kaznenim bodom za Cholova zbog nepravilnosti, što je rezultiralo ogromnom i gotovo nedostižnom prednošću od 10-8 na sudačkim karticama. U nastavku je Cholov, svjestan zaostatka, morao krenuti agresivnije, no Veočić je bio prebrz i kirurški precizan. Svaki pokušaj napada bugarskog boksača kažnjavao je razornim kontrama, pokazujući očitu razliku u kvaliteti i boksačkoj inteligenciji.

Konačni rezultat od 30:26 na svih pet sudačkih kartica najbolje svjedoči o potpunoj dominaciji 23-godišnjeg Slavonca. Ovaj uspjeh nije slučajan, već je kruna višegodišnjeg predanog rada i niza vrhunskih rezultata koji su ga etablirali u samom vrhu svjetskog amaterskog boksa. Veočić je prije tri godine postao europski prvak do 22 godine, da bi prošle godine taj uspjeh ponovio i u seniorskoj konkurenciji, osvojivši zlato na Europskom prvenstvu. Tome je dodao i srebro s Europskih igara 2023. godine, potvrdivši status jednog od najboljih boraca na kontinentu. Njegov plasman u četvrtfinale nedavnih Olimpijskih igara također je pokazao da pripada samom svjetskom vrhu, a sada je osiguravanjem medalje na Svjetskom prvenstvu to i definitivno potvrdio, ostvarivši svoj najveći seniorski uspjeh.

Ipak, ambicije Gabrijela Veočića i njegovog tima ne zaustavljaju se na osiguranoj brončanoj medalji. On želi ići do samog kraja, a na tom putu stoji mu iznimno opasan protivnik. U polufinalu ga čeka nova senzacija moćnog uzbekistanskog boksa, Javohir Ummataliev. Riječ je o aktualnom prvaku Azije koji je u svom četvrtfinalnom meču impresivno, jednoglasnom odlukom sudaca, svladao Nurbeka Oralbaya, aktualnog olimpijskog doprvaka. Ta pobjeda dovoljno govori o kakvom se kalibru borca radi i kakav izazov čeka hrvatskog predstavnika. Bit će to sudar dva vrhunska stila i borba za ulazak u veliko finale, no kako Veočić već godinama dokazuje, spreman je za najveće domete i ne boji se nikoga.