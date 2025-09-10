Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKI USPJEH

Gabriel Veočić Hrvatskoj osigurao prvu medalju s boksačkog SP-a nakon 20 godina

Hrvatski boksački savez
VL
Autor
vecernji.hr
10.09.2025.
u 17:05

Sjajni hrvatski boksač Gabrijel Veočić, poznat pod nadimkom "Kobra iz Broda", ostvario je povijesni uspjeh plasmanom u polufinale Svjetskog prvenstva u kategoriji do 80 kilograma. Time je osigurao minimalno brončanu medalju, prvu za hrvatski boks na svjetskim smotrama nakon dugih 20 godina

Gabrijel Veočić, trenutno najbolji hrvatski amaterski boksač, upisao se zlatnim slovima u povijest hrvatskog sporta. U četvrtfinalnom meču Svjetskog prvenstva, Veočić je demonstrirao vrhunsku klasu i jednoglasnom odlukom sudaca (5:0) u potpunosti deklasirao bugarskog predstavnika Williama Cholova. Ovom pobjedom prekinut je nevjerojatan post koji je trajao od 2005. godine, kada je Mario Šivolija Jelica osvojio srebro u Kini. Nitko tada nije mogao ni slutiti da će Hrvatska na novu svjetsku boksačku medalju čekati puna dva desetljeća. U trenutku Šivolijinog uspjeha, Veočić je imao nepunih pet godina, a danas je upravo on taj koji je vratio hrvatski boks na veliku svjetsku pozornicu. Time se pridružio ekskluzivnom klubu; uz Šivoliju, medalju za samostalnu Hrvatsku na svjetskim prvenstvima osvojio je još samo Filip Palić, koji je 2001. godine bio brončani.

Meč protiv Cholova bio je demonstracija taktičke zrelosti i tehničke superiornosti. Iako su dvojica boksača zajedno trenirala na pripremnom kampu u Sofiji i dobro se poznavala, Veočić od prve sekunde nije ostavio ni trunke prostora za iznenađenje. "Kobra iz Broda" nametnuo je svoj autoritativni ritam, zagospodario sredinom ringa i mirno tjerao Bugara na povlačenje. Prva runda, iako bez previše otvorene akcije, jasno je pripala Veočiću, a dojam je dodatno pojačan kaznenim bodom za Cholova zbog nepravilnosti, što je rezultiralo ogromnom i gotovo nedostižnom prednošću od 10-8 na sudačkim karticama. U nastavku je Cholov, svjestan zaostatka, morao krenuti agresivnije, no Veočić je bio prebrz i kirurški precizan. Svaki pokušaj napada bugarskog boksača kažnjavao je razornim kontrama, pokazujući očitu razliku u kvaliteti i boksačkoj inteligenciji.

Konačni rezultat od 30:26 na svih pet sudačkih kartica najbolje svjedoči o potpunoj dominaciji 23-godišnjeg Slavonca. Ovaj uspjeh nije slučajan, već je kruna višegodišnjeg predanog rada i niza vrhunskih rezultata koji su ga etablirali u samom vrhu svjetskog amaterskog boksa. Veočić je prije tri godine postao europski prvak do 22 godine, da bi prošle godine taj uspjeh ponovio i u seniorskoj konkurenciji, osvojivši zlato na Europskom prvenstvu. Tome je dodao i srebro s Europskih igara 2023. godine, potvrdivši status jednog od najboljih boraca na kontinentu. Njegov plasman u četvrtfinale nedavnih Olimpijskih igara također je pokazao da pripada samom svjetskom vrhu, a sada je osiguravanjem medalje na Svjetskom prvenstvu to i definitivno potvrdio, ostvarivši svoj najveći seniorski uspjeh.

Ipak, ambicije Gabrijela Veočića i njegovog tima ne zaustavljaju se na osiguranoj brončanoj medalji. On želi ići do samog kraja, a na tom putu stoji mu iznimno opasan protivnik. U polufinalu ga čeka nova senzacija moćnog uzbekistanskog boksa, Javohir Ummataliev. Riječ je o aktualnom prvaku Azije koji je u svom četvrtfinalnom meču impresivno, jednoglasnom odlukom sudaca, svladao Nurbeka Oralbaya, aktualnog olimpijskog doprvaka. Ta pobjeda dovoljno govori o kakvom se kalibru borca radi i kakav izazov čeka hrvatskog predstavnika. Bit će to sudar dva vrhunska stila i borba za ulazak u veliko finale, no kako Veočić već godinama dokazuje, spreman je za najveće domete i ne boji se nikoga.
Ključne riječi
Hrvatska Boks Gabriel Veočić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još