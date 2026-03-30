SVE JE POČISTIO

Kakva dominacija: Jannik Sinner stigao do naslova u Miamiju bez izgubljenog seta

Tennis: Miami Open
Mike Frey/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
30.03.2026.
u 08:36

Drugi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner osvojio je Masters turnir u Miamiju nakon što je u finalu sa 6-4, 6-4 pobijedio Čeha Jirija Lwehečku, u meču koji je odgođen zbog kiše a onda i prekinut na sat i pol.

Nakon Indian Wellsa prije dva tjedna, Sinner je ostvario "Sunshine Double" osvojivši u nedjelju drugi put u karijeri Miami Masters 1000 kao što je to prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka učinila prethodnog dana u ženskoj konkurenciji. To mu je sedmi Masters 1000 naslov, treći zaredom nakon Pariza (2025.) i Indian Wellsa.

Dvadesetčetverogodišnji Talijan je osmi tenisač u povijesti i prvi od Rogera Federera 2017.  koji je ostvario "Sunshine Double" - naslov u Indian Wellsu i Miamiju - ali jedini je koji je to učinio bez izgubljenog seta. Prije njega su Sunshine Double osvajali Amerikanci Jim Courier (1991.), Michael Chang (1992.), Pete Sampras (1994.) i Andre Agassi (2001.) te Čileanac Marcel Rios (1998.), Federer (2005., 2006., 2017.) i Srbin Novak Đoković (2011., 2014., 2015., 2016.). Međutim, Sinner je prvi u povijesti koji je osvojio dvostruki set bez izgubljenog seta.

Sinner je na turniru u Miamiju postao rekorder po broju uzastopno osvojenih setova - 34- i nije prepustio set do finala, Bivši svjetski broj 1 tako je osvojio svoj sedmi Masters 1000 naslov, treći zaredom nakon Pariza (2025.) i Indian Wellsa prije dva tjedna.  To je bio 26. naslov u karijeri, a u finalu je igrao 35 puta.

Jiri Lehecka (ATP-22.), sa 24 godine je igrao svoje prvo finale na turniru ove razine, a unatoč porazu u ponedjeljak će dosegnuti najbolji ranking u karijeri, 14. mjesto na svjetskoj ljestvici.

Sinner, koji nije mogao igrati na prošlogodišnjem turniru zbog suspenzije zbog antidopinga, osvajanjem turnira je zaradio 1000 bodova, čime njegov zaostatak za prvim na ATP ljestvici Španjolcem Carlosom Alcarazom, koji je ispao u trećem kolu, sada iznosi 1190 bodova
Ključne riječi
tenis ATP Miami Jannik Sinner

