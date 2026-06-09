Dobila otkaz jer je prerano dolazila na posao. Ovo je obrazloženje suda koje je šokiralo mnoge

Dvadesetdvogodišnja zaposlenica španjolske logističke tvrtke redovito je dolazila na posao znatno prije početka smjene. Umjesto pohvale za svoj trud, isprva je dobila upozorenje, a kasnije je otpuštena bez prethodne najave.

Dvadesetdvogodišnja Španjolka radila je za logističku tvrtku. Prema ugovoru o radu, smjena joj je započela u 7:30 ujutro. Njezin je zadatak bio provjeriti prijevoz i rute koje su kreirane prethodnog dana. Prema riječima njezina poslodavca, prije početka smjene nije bilo nikakvih zadataka koje je trebalo obaviti. Unatoč tome, zaposlenica je mjesecima redovito dolazila u prostorije tvrtke između 6:45 i 7:00 sati ujutro. Poslodavac je isprva reagirao usmenim upozorenjima, a kasnije pisanom opomenom. Kada mlada žena nije promijenila svoje ponašanje, otpuštena je. Čak i nakon upozorenja, kaže se da je više puta dolazila znatno ranije.

Na sudu zaposlenica je tvrdila da je njezin rani dolazak bio izraz predanosti. Također je izjavila da se morala nositi s velikim radnim opterećenjem. Međutim, suci nisu prihvatili ovu tvrdnju. U svom su obrazloženju pojasnili da se ne kažnjava točnost, već nepoštivanje propisa tvrtke. U izjavi Socijalnog suda br. 3 u Alicanteu stoji: 'Zaposlenica je ušla u prostorije tvrtke bez dodijeljenih zadataka i poremetio unutarnji red". Nadalje, Ona je "uporno ignorirala pisana upozorenja". Po mišljenju suda, to je predstavljalo teško kršenje ugovornih obveza. Sud je smatrao posebno ozbiljnim to što je zaposlenica ustrajala u svom ponašanju unatoč izričitim uputama poslodavca.

Prema riječima sudaca, ovo je bila "ozbiljna pogreška proizašla iz neposluha, nelojalnosti i kršenja povjerenja". Ključno je da je zaposlenik više puta zanemario jasne upute poslodavca. Presuda se temelji na članku 54. Španjolskog zakona o radu. U ovom članku se, između ostalog, kao mogući razlozi za otkaz bez prethodne najave navode nepoštivanje uputa poslodavca i teški prekršaji radne discipline.