VIDEO Neviđeni kaos u Irskoj, gore kuće i autobusi: Maskirane bande divljaju ulicama, za sve krive imigrante

Belfast, glavni grad Sjeverne Irske, večeras su zahvatili ozbiljni ulični neredi, praćeni paljenjem vozila i stambenih objekata. Do eskalacije nasilja došlo je nakon što je tridesetogodišnji muškarac optužen za pokušaj ubojstva u brutalnom napadu nožem koji se dogodio u ponedjeljak navečer u sjevernom dijelu Belfasta.

Policija je potvrdila kako je osumnjičeni državljanin Sudana koji je u Ujedinjeno Kraljevstvo ušao 2023. godine, nakon čega mu je odobren izbjeglički status. Žrtva napada nalazi se u bolnici s teškim ozljedama očiju, lica i leđa. Iako su policija i politički čelnici tijekom dana apelirali na smirivanje tenzija, protuimigracijski prosvjedi ubrzo su prerasli u otvorene nemire.

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U istočnom dijelu Belfasta, na lokaciji Newtownards Road, prosvjednici su zapalili gradski autobus koji je u potpunosti uništen, dok su posred ceste postavljene upaljene kante za smeće. Javni prijevoznik Translink privremeno je obustavio sve linije prema gradu i iz njega. Prema izvješćima s terena, skupina od oko stotinu maskiranih muškaraca kretala se ulicama razbijajući prozore i provaljujući vrata stambenih objekata uz uzvike usmjerene protiv stranih državljana. U Lendrick Streetu zapaljeno je nekoliko automobila, a vatra se proširila i na obiteljsku kuću jednog lokalnog stanovnika.

Foto: Reuters/Pixsell

Sukobi su zabilježeni i na Crumlin Roadu, gdje je zapaljeno više vozila i kontejnera, a gusti crni dim prekrio je taj dio grada. Maskirani izgrednici napali su policijska vozila koja su pokušavala osigurati prolaz vatrogasnim jedinicama. Izvan Belfasta, neredi su zabilježeni i u Portadownu, gdje je zapaljeno policijsko vozilo, te u gradovima Newtownabbey, Antrim, Ballymena i Bangor. Prosvjedi potaknuti istim događajem održani su i u škotskim gradovima Glasgowu i Edinburghu te u engleskom Southamptonu.

Politički vrh Sjeverne Irske oštro je osudio nasilje. Zastupnik John Finucane izjavio je kako je užasan napad nožem iskorišten za širenje mržnje i straha te da su napadi na obiteljske kuće sramotni. Zamjenica prve ministrice Emma Little-Pengelly pozvala je na mir naglasivši da uništavanje vlastite zajednice nikome ne donosi korist, dok je ministrica pravosuđa Naomi Long upozorila da izgrednici preusmjeravaju vrijedne policijske resurse. Ministar obrazovanja Paul Givan potvrdio je postojanje opravdane zabrinutosti građana zbog kontrole imigracije, ali je istaknuo da se takvi stavovi moraju izražavati isključivo mirnim putem jer ulično nasilje u potpunosti zasjenjuje samu poruku prosvjeda.