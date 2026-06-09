Nijemci padaju u zemlju od srama, megaprojekt od 11 milijardi eura postao predmet sprdnje: 'Krivo su postavili kablove'

Njemački megaprojekt Stuttgart 21, koji slovi za najpoznatiji i najkontroverzniji željeznički projekt u državi, suočava se s novim drastičnim odgodama te bi, prema najnovijim informacijama, mogao biti pušten u promet tek krajem 2031. godine. Kako prenosi Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), pozivajući se na izvore bliske osobama koje su izravno uključene u projekt, otvorenje ovog podzemnog prolaznog kolodvora ponovno se odgađa na dulje vrijeme. Službeni glasnogovornik Deutsche Bahna odbio je komentirati ove navode, kratko izjavivši da se željeznica ne očituje o takvim spekulacijama.

Međutim, izvješće televizijske postaje SWR otkriva i bizaran razlog za novi građevinski fijasko. Naime, prema tvrdnjama upućenih izvora, na gradilištu je više od tisuću kilometara kablova i kabelskih kanala položeno potpuno pogrešno. Zbog tog neobjašnjivog propusta sada se velika većina te skupocjene i opsežne kabelske infrastrukture mora kompletno iščupati i zamijeniti. Deutsche Bahn ni u ovom slučaju nije želio dati službeni komentar za SWR, već je novinare uputio na veliku tiskovnu konferenciju posvećenu projektu Stuttgart 21 koja bi se trebala održati krajem lipnja. Željeznički je koncern još ranije najavio da će sredinom godine službeno obznaniti javnosti kada točno planira pustiti Stuttgarter Hauptbahnhof u pogon, no na ovom se projektu radi već punih 16 godina.

Mehr als tausend Kilometer Kabel falsch verlegt – Stuttgart 21 soll erst 2031 in Betrieb gehen https://t.co/syGBPKYDNT pic.twitter.com/93amqwY2ZL — WELT (@welt) June 9, 2026

Ovakav razvoj događaja izazvao je oštru političku reakciju i bijes u pokrajini Baden-Württemberg. Pokrajinski premijer Cem Özdemir (Zeleni) javno je i odlučno zatražio od vodstva Deutsche Bahna da konačno "stavi sve karte na stol". U svom obraćanju u Stuttgartu Özdemir je naglasio kako ne želi svake godine slušati o novim brojkama i odgodama, poručivši da sve to skupa mora jednom imati svoj kraj. Od željeznice sada striktno zahtijeva pouzdane podatke i precizne odgovore na pitanja kada će biti gotove pojedinačne faze, a kada cijeli projekt. Istaknuo je da Stuttgart 21 polako postaje "predmet opće sprdnje" (Lachplatte), slikovito se osvrnuvši i na zloglasnu privremenu obilaznu rutu za pješake koja vodi od perona do samog grada, a u narodu je već postala poznata kao "pješačka staza za planinarenje". Prema Özdemirovim riječima, ovdje se radi i o dokazivanju sposobnosti grada, pokrajine i cijele Savezne Republike Njemačke da uopće mogu uspješno realizirati velike projekte, a da se pritom ne moraju "propasti u zemlju od srama".

Podsjetimo, posljednji službeni plan predviđao je djelomično otvorenje ovog podzemnog kolodvora za kraj 2026. godine, no taj je plan definitivno propao i službeno je otkazan prošlog studenog. Direktorica Deutsche Bahna, Evelyn Palla, tada je kao glavni razlog za novu odgodu navela ozbiljne tehničke probleme pri digitalizaciji ovog iznimno složenog željezničkog čvorišta. U tom trenutku novi datum puštanja u promet nije bio ponuđen, već je Palla najavila sveobuhvatnu reviziju i detaljnu provjeru cijelog projekta nakon koje je trebao biti definiran novi termin. Inače, gradnja ovog golemog objekta započela je još davne 2010. godine, a kada je 2009. godine potpisan službeni ugovor o financiranju, svi uključeni akteri čvrsto su vjerovali da će kolodvor biti svečano otvoren 2019. godine.

Osim što vremenski rokovi kasne više od desetljeća, projekt je doživio i nezapamćen financijski slom jer su se troškovi tijekom godina astronomski popeli. U spomenutom financijskom ugovoru iz 2009. godine precizno je bila regulirana podjela troškova samo do iznosa od oko 4,5 milijardi eura. Međutim, prema najnovijim službenim izračunima same njemačke željeznice, ukupna cijena projekta Stuttgart 21 narasla je na vrtoglavih 11,3 milijardi eura. Da stvar bude gora po željeznički koncern, nedavna sudska presuda odredila je da sve te goleme, naknadno nastale viškove troškova Deutsche Bahn mora u potpunosti platiti sama, bez pomoći države ili pokrajine.