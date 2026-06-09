U ratu sam ostao bez noge, ali kao ratniku predaja mi nikada nije bila opcija i danas treniram tri puta dnevno

Ratnik iz Gundulićeve ulice Dean Rostohar (60) cijeli je život posvetio usavršavanju borilačkih i ratničkih vještina, pionir je i najvažnija osoba zaslužna za razvoj ninjutsua te glavni učitelj te vještine u Hrvatskoj. Dragovoljac i veteran, pripadnik Specijalne jedinice policije Alfa, u Domovinskom ratu u jednoj je akciji ranjen, iza neprijateljskih linija. Tada je u akciji stao na minu i kao mladić ostao bez potkoljenice. Taj ga hendikep nije spriječio da nastavi svoju životnu borbu, već je krenuo još jače. Danas podučava mnoge elitne jedinice svjetskih vojski i policija, službene odjele i organizacije. Također je podučavao pripadnike Hrvatske vojske, Antiterorističke vojne policije, SOD-a, VSOA-e, pripadnike ratnog zrakoplovstva kao i pripadnike MUP-a, Interventne policije, Specijalne policije, Pravosudne policije, UPPS-a, pa sve do pripadnika specijalnih policija Mađarske, Slovačke, Njemačke, Bugarske, Grčke, US SWAT-a kao i pripadnike vojske Mađarske, Grčke, Legije stranaca, Zelenih beretki, američke vojske i marinaca, granične patrole i mnoge druge. Za Nedjeljni Večernji jedan od autoriteta za ratničke borbene vještine i borbu hladnim i vatrenim oružjem ispričao je svoju ratničku priču.