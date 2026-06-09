Ukrajina već neko vrijeme najavljuje razvoj projektila koji bi trebao probiti snažnu protuzračnu obranu Moskve. No, kad je riječ o namjeri da se Moskva udari balističkim raketama, potrebno je računati na činjenicu da je to jedino područje od vremena SSSR-a koje je pokriveno sustavnom raketnom obranom od interkontinentalnih balističkih raketa. A osim nekoliko prstenova sustava protuzračne obrane sa sustavima protuzračne obrane Pancir i S-400, ispod ruske prijestolnice nalazi se i antibalistički (ABM) sustav, nazvan A-135. Bio je to rezultat dosljednog rada koji je započeo 1950-ih na projektu sustava "A", čija implementacija na razini sovjetske tehnologije u to vrijeme nije bila moguća i zahtijevala je značajna sredstva. Desetljećima je, unatoč zaostajanju u tehnologiji i ogromnim troškovima, sustav stvaran i razvijana su ažuriranja čak i prije nego što je aktualna verzija puštena u rad. Uostalom, zadatak sustava bio je zaštititi Moskvu, kao i sovjetsku vrhušku, od balističkih projektila s nuklearnim bojevim glavama.
Ukrajina probija obranu Moskve? Brani ju sovjetski nuklearni štit 'Amur'
51T6, koja je trebala biti detonirana daleko od Moskve, ima nuklearnu bojevu glavu od 10-20 kilotona ili supermoćnu od 1,4-3 megatona. 53T6, koja je namijenjena presretanju ciljeva izravno iznad ruske prijestolnice, ima bojevu glavu od 10 kilotona
Komentara 1
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E da je AP poživio pa da vidi kako ostatak njegove države želi jurišali na Moskvu zajedno s Britancima. Posljedica njegovog jurišanja je država oblika kifle. A jesmo li nakon 80 godina pametniji. Teško, a koji oblik ćemo zauzeti nakon ovog rata 🤷.