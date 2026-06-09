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NASLIJEĐE HLADNOG RATA

Ukrajina probija obranu Moskve? Brani ju sovjetski nuklearni štit 'Amur'

Autor
Danijel Prerad
09.06.2026.
u 21:19

51T6, koja je trebala biti detonirana daleko od Moskve, ima nuklearnu bojevu glavu od 10-20 kilotona ili supermoćnu od 1,4-3 megatona. 53T6, koja je namijenjena presretanju ciljeva izravno iznad ruske prijestolnice, ima bojevu glavu od 10 kilotona

Ukrajina već neko vrijeme najavljuje razvoj projektila koji bi trebao probiti snažnu protuzračnu obranu Moskve. No, kad je riječ o namjeri da se Moskva udari balističkim raketama, potrebno je računati na činjenicu da je to jedino područje od vremena SSSR-a koje je pokriveno sustavnom raketnom obranom od interkontinentalnih balističkih raketa. A osim nekoliko prstenova sustava protuzračne obrane sa sustavima protuzračne obrane Pancir i S-400, ispod ruske prijestolnice nalazi se i antibalistički (ABM) sustav, nazvan A-135. Bio je to rezultat dosljednog rada koji je započeo 1950-ih na projektu sustava "A", čija implementacija na razini sovjetske tehnologije u to vrijeme nije bila moguća i zahtijevala je značajna sredstva. Desetljećima je, unatoč zaostajanju u tehnologiji i ogromnim troškovima, sustav stvaran i razvijana su ažuriranja čak i prije nego što je aktualna verzija puštena u rad. Uostalom, zadatak sustava bio je zaštititi Moskvu, kao i sovjetsku vrhušku, od balističkih projektila s nuklearnim bojevim glavama.

Ključne riječi
nuklearne bojeve glave Moskva obrana oružje Ukrajina protuzračna obrana rakete Rusija

Komentara 1

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Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
22:16 09.06.2026.

E da je AP poživio pa da vidi kako ostatak njegove države želi jurišali na Moskvu zajedno s Britancima. Posljedica njegovog jurišanja je država oblika kifle. A jesmo li nakon 80 godina pametniji. Teško, a koji oblik ćemo zauzeti nakon ovog rata 🤷.

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