Ukrajina probija obranu Moskve? Brani ju sovjetski nuklearni štit 'Amur'

Ukrajina već neko vrijeme najavljuje razvoj projektila koji bi trebao probiti snažnu protuzračnu obranu Moskve. No, kad je riječ o namjeri da se Moskva udari balističkim raketama, potrebno je računati na činjenicu da je to jedino područje od vremena SSSR-a koje je pokriveno sustavnom raketnom obranom od interkontinentalnih balističkih raketa. A osim nekoliko prstenova sustava protuzračne obrane sa sustavima protuzračne obrane Pancir i S-400, ispod ruske prijestolnice nalazi se i antibalistički (ABM) sustav, nazvan A-135. Bio je to rezultat dosljednog rada koji je započeo 1950-ih na projektu sustava "A", čija implementacija na razini sovjetske tehnologije u to vrijeme nije bila moguća i zahtijevala je značajna sredstva. Desetljećima je, unatoč zaostajanju u tehnologiji i ogromnim troškovima, sustav stvaran i razvijana su ažuriranja čak i prije nego što je aktualna verzija puštena u rad. Uostalom, zadatak sustava bio je zaštititi Moskvu, kao i sovjetsku vrhušku, od balističkih projektila s nuklearnim bojevim glavama.