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ZAVRŠIO U BOLNICI

Najbolji tenisač svijeta doživio zdravstveni slom, na prisilnoj je pauzi

Hyundai Card Super Match - Carlos Alcaraz v Jannik Sinner
KIM SOO-HYEON/REUTERS
VL
Autor
Hina
08.06.2026.
u 19:00

Sinner će u Wimbledon doći kao prošlogodišnji pobjednik, a ujedno je tada u londonskom All England Clubu osvojio posljednji od četiri Grand Slam trofeja. Dva puta je slavio na Australian Openu 2024. i 2025. te jednom na US Openu 2024. godine.

Talijan Jannik Sinner, najbolji svjetski tenisač, nastavlja obavljati liječničke pretrage nakon što mu se dogodio zdravstveni slom na Roland Garrosu gdje je poražen u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Cerundola.

Sinner je u tom meču vodio 2-0 u setovima te 5-1 u trećem kada se počeo osjećati slabo na terenu. Sve je rezultiralo nevjerojatnim preokretom argentinskog tenisača koji je slavio nakon pet setova te je okončao meč s 18-2 u gemovima.

Prve Sinnerove obavljene pretrage u Torinu i potom u Milanu nisu pokazale, izvještavaju talijanski mediji, nikakve posebne, nove i velike tegobe kod talijanskog tenisača. Iz Sinnerovog tima su najavili da će se 24-godišnji tenisač na terene vratiti tijekom ovog tjedna kada će početi s potpunim treninzima.

Uz to je najavljeno da Sinner neće nastupiti na niti jednom travnatom ATP turniru do Wimbledona kada se očekuje njegov povratak.

Sinner će u Wimbledon doći kao prošlogodišnji pobjednik, a ujedno je tada u londonskom All England Clubu osvojio posljednji od četiri Grand Slam trofeja. Dva puta je slavio na Australian Openu 2024. i 2025. te jednom na US Openu 2024. godine.
Ključne riječi
tenis Jannik Sinner

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