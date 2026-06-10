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Dino Brumec
Autor
Dino Brumec

Britanski scenarij kojeg se pribojava sve više zemalja

British Prime Minister Keir Starmer speaks at London Tech Week, in London
Isabel Infantes/REUTERS
10.06.2026. u 08:25

Žrtva ovotjednog napada pretrpio je ozbiljne ozljede lica, vrata i leđa, i u kritičnom je stanju prevezen u bolnicu, a napadač je uhićen.

Velika Britanija ponovno ključa nakon što je jučer objavljeno da je Sudanac u Belfastu u Sjevernoj Irskoj nožem napao muškarca i šokantno mu pokušao odrubiti glavu. Ovaj napad dolazi tjedan dana nakon što je Sikh Vickrum Digwa dobio doživotni zatvor zbog prošlogodišnjeg ubojstva mladića Henryja Nowaka. Tom je prigodom lider oporbe Nigel Farage ustvrdio da britanska država diskriminira bijelce jer je policija, koja je stigla na mjesto zločina, uhitila umirućeg mladića, bijelca Nowaka, kojeg je Digwa optužio da ga je rasistički napao, umjesto da je uhitila njegova ubojicu koji ga je više puta ubo nožem.

Ključne riječi
Ujedinjeno Kraljevstvo Henry Nowak

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