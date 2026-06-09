Trumpu nužan mir, Netanyahu ne može bez rata: lomili Iran, slomili bratski savez

Odnos Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahua, iako temeljen na dugogodišnjem savezništvu, posljednjih mjeseci ulazi u fazu napetosti zbog rata protiv Irana. Iako su i dalje saveznici, sve je vidljiviji jaz u pristupu sukobu. Trump zagovara diplomatsko rješenje i smirivanje krize, dok Izrael inzistira na nastavku vojne kampanje, što dovodi do sve češćih nesuglasica, osobito nakon eskalacije u Libanonu i novih udara na iranske ciljeve.



Rat između SAD-a, Izraela i Irana, koji traje sto dana i započeo je 28. veljače koordiniranim napadima na iranske vojne i strateške ciljeve, prerasta u regionalnu krizu s globalnim posljedicama. Trump istodobno ističe da je moguć novi sporazum s Teheranom. Prema njegovim riječima, "možda će u nekoliko dana imati ideju o dogovoru", uz tvrdnju da je iransko gospodarstvo pod pritiskom te da je ekonomska izolacija učinkovitija od nove vojne eskalacije. Kritizira i prethodni nuklearni sporazum, nazivajući ga neuspješnim te traži "novi, bolji i stabilniji dogovor". Odnosi Trumpa i Netanyahua postaju sve napetiji. Trump je izraelskog premijera upozorio da bi nastavak rata s Iranom mogao dovesti Izrael u situaciju bez potpore SAD-a.