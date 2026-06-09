Najtraženiji bjegunac bježi u Hrvatsku preko divljih prijelaza? 'Čuvaju ga deseci naoružanih ljudi i dronovi'

Potraga za Radojem Zvicerom, zloglasnim vođom kavačkog klana, i dalje bezuspješno traje. No, prema najnovijim informacijama koje prenosi srpski portal Kurir, gotovo je javna tajna da se jedan od najtraženijih bjegunaca s Balkana zapravo ne nalazi na udaljenim kontinentima, već u neposrednom susjedstvu – u Crnoj Gori.

Crnogorska policija početkom lipnja provela je opsežnu akciju uz podršku specijalnih postrojbi na području Kotora i Tivta, pretresavši luksuzne vile i stambene zgrade koje pripadaju obitelji odbjeglog vođe klana. Od njegove supruge Tamare Zvicer tom su prigodom oduzeti automobil, ručna radioveza, metalna palica na razvlačenje, dva elektrošokera, elektronički uređaji i dron. Kod druge privedene osobe, inicijala B. K., pronađeni su samostrel, balistički prsluci i dva vozila. Unatoč tim pretresima, Zviceru i dalje nema ni traga.

Prva pravosnažna presuda protiv vođe "Kavčana": Radoju Zviceru 16 godina zatvorahttps://t.co/KaLWalMtuq pic.twitter.com/178vEpgbG1 — RTCG (@RTCGme) June 9, 2026

O tome gdje se točno nalazi vođa "kavčana", otvoreno je progovorio Milan Knežević, lider Demokratske narodne partije Crne Gore i tamošnji zastupnik. On tvrdi da se Zvicer, zajedno s bivšim policajcem Ljubom Milovićem, skriva na nepristupačnom terenu u Crnoj Gori. "Nije nikakva tajna da se Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori i da postoje područja u Crnoj Gori u Katunskoj nahiji gdje policija ne smije doći", izjavio je Knežević.

Knežević je također iznio teške optužbe na račun crnogorskog sigurnosnog aparata, ističući da je policija u toj zemlji od ranije u značajnoj mjeri povezana s kavačkim klanom. "Jasno vam je da unutar same policije sigurno postoje ljudi koji u ovom trenutku mogu dojaviti i Zviceru i ostalima iz kavačkog klana i agendu i sve ono što protokol predviđa", upozorio je Knežević.

Da se šef kavačkog klana vratio u domovinu i da koristi surove, ali učinkovite metode zaštite, potvrdio je i poznati novinar Mladen Mijatović. Prema njegovim operativnim saznanjima, Zvicer se skriva u ruralnim dijelovima zemlje, na tromeđi s Bosnom i Hercegovinom te Hrvatskom. "Vođu kavačkog klana navodno čuvaju desetine naoružanih ljudi koji teren nadgledaju dronovima. Posljednji operativni podaci govore da se Radoje Zvicer krije u selima u okolini Kotora i Nikšića, odakle često mijenja lokacije tako što preko ilegalnih graničnih prelaza ulazi na teritorij Bosne i Hercegovine i Hrvatske", otkrio je Mijatović, a prenosi Kurir. Mijatović dodaje kako izvori iz istrage vjeruju da je Zvicer procijenio kako mu je na tom terenu najsigurnije jer ga izvrsno poznaje, što mu omogućuje da u slučaju neposredne opasnosti u svakom trenutku pobjegne preko takozvanih "divljih" graničnih prijelaza.

Radoje Zvicer, kojeg pravosuđe tereti za više brutalnih ubojstava, krijumčarenje golemih količina droge i šverc oružja, posljednji je put službeno i legalno viđen u Crnoj Gori u siječnju 2021. godine. Bilo je to neposredno prije uhićenja beogradskog ogranka njegova klana, predvođenog Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem, koji su tada boravili kod njega u Kotoru pod izlikom proslave rođenja djeteta. Nakon povratka u Srbiju, Belivukova grupa je uhićena i od tada se nalazi iza rešetaka.

Za Zvicerom su raspisane crvene tjeralice Interpola i Europola. Prema službenim podacima tih međunarodnih policijskih organizacija, sumnja se da je bjegunac do sada koristio najmanje 14 lažnih identiteta. Iako su tragovi istražitelje u proteklim godinama vodili preko Austrije, Prištine i Turske pa sve do Južne Amerike, austrijska policija ni danas ne isključuje mogućnost da Zvicer povremeno boravi na njihovom tlu. Ipak, najnovija kretanja i podaci ukazuju na to da se najtraženije lice balkanskog podzemlja skriva u crnogorskim selima, pod zaštitom privatne vojske, sofisticirane tehnologije i opasnih suradnika koji u stopu prate svaki njegov korak. Europol je uz njegovu tjeralicu stavio jasnu i dramatičnu napomenu: "Opasan i moguće naoružan".

Inače, podsjetimo i da je Apelacijski sud Crne Gore ranije ove godine potvrdio presudu kojom su Radoje Zvicer i još četvorica optuženih proglašeni krivima za stvaranje kriminalne organizacije te međunarodno krijumčarenje droge. Zvicer je, prema odluci suda, kao organizator kriminalne skupine osuđen na 16 godina zatvora. Njegovi suradnici dobili su kazne od 11 do 13 godina zatvora. Sud je potvrdio da je riječ o organiziranoj skupini koja je djelovala međunarodno, s jasnom hijerarhijom i podjelom uloga.

Prema presudi, kriminalna organizacija je tijekom 2020. godine sudjelovala u nabavi kokaina u Južnoj Americi, njegovu krijumčarenju prema Europi te distribuciji i raspodjeli zarade. Zvicer je, kako se navodi, koordinirao cijeli lanac – od kupnje droge do transporta i financijske podjele. Sud je naglasio da je ovo prvi pravomoćno okončan postupak protiv organizacije povezane s Radojem Zvicerom, koji se godinama nalazi u bijegu.