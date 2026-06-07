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SENZACIONALNA RUSKINJA

Voli Chandlera Binga, radi s legendom i osvaja svijet. Čudo od djeteta ima posebnu priču

French Open
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Autor
Damir Mrvec
07.06.2026.
u 11:11

- Moj psiholog kaže da uvijek možeš izabrati kakav ćeš biti na terenu, kako ćeš igrati i tko ćeš biti kao osoba. Odlučila sam izabrati biti borac - objasnila je Mira Andrejeva

Ruska tenisačica Mira Andrejeva osvojila je Roland Garros svladavši u finalu u Parizu senzaciju iz Poljske, Maju Chwalinsku, s 6:3, 6:2. Devetnaestogodišnjoj Andrejevoj ovo je prvi grand-slam naslov, dok je 24-godišnja Chwalinska po prvi puta igrala jedno finale u najjačoj konkurenciji. Obje tenisačice su iznenadile teniski svijet plasmanom u finale, pa je nervoza na početku bila očekivana, te su u prva četiri gema viđena četiri breaka.

Poljakinja je prva obranila svoj servis, povela s 3-2, a onda izgubila čak devet gemova zaredom od raspoložena Ruskinje. Chwalinska, 114. na svijetu, koja je prva kvalifikantica koja je igrala finale Roland Garrosa, kod 0-5 se malo probudila i dobila dva gema zaredom, da bi Andrejeva u devetom gemu završila finale za sat i 23 minute igre. Osma igračica svijeta Andrejeva je rođena u Kranojarsku, odrasla u Moskvi, a sada prebivalište ima u Cannesu, te je dosad osvojila pet turnira, od čega dva iz serije WTA 1000. Ova pobjeda kruni uspon ove tinejdžerske čudo od djeteta koja je osvojila svoj prvi WTA meč s 15 godina.Nakon što je prošle godine osvojila WTA 1000 turnire u Dubaiju i Indian Wellsu, svom rekordu dodaje i prvi Grand Slam naslov u svom prvom finalu.S 19 godina i 39 dana, Mira je postala najmlađa igračica koja je pobijedila u Parizu od Monice Seles, koja je imala 16 i pol godina kada je osvojila prvi od svoja tri uzastopna naslova 1990. godine.

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Chwalinska je odigrala turnir iz snova jer je dotad većinom igrala na challengerima, da bi u Parizu prošla kvalifikacije i onda redom izbacivala Zheng, Mertens, Sakkari, Parry, Kalinskaju i Šnajder. Mladoj Poljakinji će ovaj nevjerojatan uspjeh donijeti 21. mjesto na WTA ljestvici u ponedjeljak.

Sa samo 19 godina, Mira Andrejeva već je ostvarila snove i upisala se u povijest tenisa. Dok je tenisko umijeće možda učila od Ons Jabeur, svoj komičarski tajming, priznaje, duguje Chandleru Bingu.

- On je lik s kojim se najviše mogu poistovjetiti - kaže o legendarnom liku Matthewa Perryja.

- Naučila sam bolje govoriti engleski gledajući 'Prijatelje'. U početku su mi trebali titlovi, ali sada mogu reći da ih mogu samo slušati.

Ključnu ulogu u kroćenju njezina temperamenta i usmjeravanju goleme energije imala je njezina trenerica, legendarna Conchita Martinez. Kada je Martinez počela raditi s njom, prvi potez bio je poslati je na razgovor sa sportskim psihologom. Rezultati su bili vidljivi.

- Moj psiholog kaže da uvijek možeš izabrati kakav ćeš biti na terenu, kako ćeš igrati i tko ćeš biti kao osoba. Odlučila sam izabrati biti borac - objasnila je.

Inspiraciju pronalazi i izvan teniskog svijeta.

- Slušala sam puno intervjua LeBrona Jamesa. Ono što on kaže jest da je lako biti samopouzdan i igrati dobro kad ti sve ide od ruke. Ono što te čini prvakom jest davanje maksimuma kad se ne osjećaš sjajno - rekla

Iako je već ostvarila više nego što mnogi postignu u cijeloj karijeri, njezina glad za uspjehom je nezasitna. Cilj za kraj sezone, postati Top 10 igračica, ostvarila je već u veljači. Odmah je postavila novi:

- Biti Top pet do kraja godine.

Ali njezine ambicije sežu dalje od rang-ljestvice.

- Želim osvojiti nekoliko Grand Slamova - rekla je, ali joj je jednako važno i kakav će trag ostaviti.

- Iskreno, želim ostati vjerna sebi. Želim biti igračica koju će pamtiti kao znatiželjnu na terenu, zanimljivu za gledanje i poniznu poput Rafe Nadala.

Kao uzora navodi i Rogera Federera, čije je finale Australian Opena protiv Nadala iz 2017. gledala prije svojih mečeva.

- Kako netko može izgledati tako dobro, igrati tako nevjerojatno, gubiti 1:3 u petom setu i na kraju osvojiti Grand Slam? pitala se.

Nakon trijumfa na Roland Garrosu, nije si dopustila dugo slavlje.

- Već razmišljam o tome kako ću se pripremiti za sezonu na travi. Osjećam da je ova stvar pomalo zarazna. Zaista želim dati sve od sebe da sve ovo doživim po drugi put - zaključila je Mira.
Ključne riječi
Roland Garros tenis Mira Andrejeva

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