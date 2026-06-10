Onkolog upozorava: Ovo je 5 tihih znakova raka koje nikako ne biste smjeli ignorirati
Rak se rijetko najavljuje dramatičnim i očitim simptomima. Mnoge zloćudne bolesti u početku mogu početi vrlo suptilnim promjenama koje ljudi lako pripišu umoru, stresu, infekciji ili prolaznoj tegobi. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da je važno slušati vlastito tijelo i ne odgađati pregled ako se pojavi nešto novo, neobično ili dugotrajno, piše Hindustan Times.
Onkolog dr. Ankur Nandan Varshney kaže kako se u praksi često susreće s pacijentima koji se naknadno sjete da su mjesecima ranije primijetili promjenu na tijelu. To je mogla biti kvržica, kašalj koji nije prolazio, neobjašnjiv umor ili neka druga tegoba koju su odlučili ignorirati jer nije bila bolna. Problem je u tome što rana faza bolesti ne mora boljeti, pa se zbog lažnog osjećaja sigurnosti pregled često odgađa.
Kvržica ili neobična oteklina: Jedan od najčešćih znakova koji zahtijevaju pažnju jest nova kvržica ili oteklina na tijelu. Može se pojaviti na dojci, vratu, ispod pazuha, u preponama ili na testisima, a ljudi je često zanemare upravo zato što ne boli. Iako svaka kvržica nije znak raka, svaku novu, neobjašnjivu ili dugotrajnu promjenu treba pokazati liječniku.
Ranice ili čirevi koji ne zacjeljuju: Ranica u ustima, na jeziku, desnima ili nekom drugom dijelu tijela koja ne prolazi nakon desetak do četrnaest dana ne bi se smjela ignorirati. Takve promjene mogu nastati iz mnogo razloga, ali ponekad mogu upozoravati i na predstadij bolesti ili zloćudne promjene, osobito kod osoba koje puše ili često konzumiraju alkohol.
Neobjašnjivo krvarenje ili iscjedak: Krvarenje bez jasnog razloga uvijek je znak koji treba ozbiljno shvatiti. To se odnosi na krv u mokraći ili stolici, krvarenje iz usta, iskašljavanje krvi, neobično vaginalno krvarenje ili iscjedak koji se ne može objasniti uobičajenim uzrokom. I mala količina krvi, ako se ponavlja ili nema jasno objašnjenje, dovoljan je razlog za razgovor s liječnikom.
Kašalj, promuklost ili otežano gutanje koje traje: Kašalj koji ne prolazi tjednima često se pripisuje prehladi, alergiji, pušenju ili zagađenom zraku. No dugotrajni kašalj, promuklost ili teškoće s gutanjem mogu biti znak da je potrebno provjeriti pluća, grlo, glasnice ili jednjak. Ako takvi simptomi traju dulje od dva do tri tjedna, osobito kod pušača ili osoba s većim rizikom, ne treba ih rješavati samo pastilama i kućnim pripravcima.
Neobjašnjiv gubitak težine i stalni umor: Naglo mršavljenje bez promjene prehrane ili tjelesne aktivnosti uvijek zaslužuje pažnju. Isto vrijedi i za umor koji ne prolazi ni nakon odmora i spavanja, osobito ako je praćen drugim simptomima poput noćnog znojenja, boli, gubitka apetita ili opće slabosti. Takve tegobe ne znače automatski rak, ali mogu biti znak da se u tijelu događa nešto što treba provjeriti.
Najvažnije je zapamtiti da ovi simptomi mogu imati mnogo bezazlenijih uzroka, od infekcija do hormonalnih promjena ili stresa. Ipak, ako su uporni, neobjašnjivi ili se pogoršavaju, ne treba čekati da postanu ozbiljni. Rana reakcija često znači jednostavniju dijagnostiku, brže liječenje i veće šanse za dobar ishod.