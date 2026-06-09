Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
WTA LONDON

Ružić zapela u prvom kolu: Bolja je bila Amerikanka Jović

Italian Open
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.06.2026.
u 16:57

Ružić je 'breakom' otvorila svoj prvi službeni dvoboj protiv 18-godišnje Amerikanke, ali je nakon samo sedam minuta igre dvoboj prekinula kiša

Hrvatska teniska reprezentativka Antonia Ružić (WTA - 58.), koja je kroz kvalifikacije ušla u glavni ždrijeb WTA 500 turnira u Londonu na travntanoj podlozi, nije se uspjela plasirati u drugo kolo, a bolja od nje bila je američka predstavnica Iva Jović (WTA - 19.) svladavši ju sa 6-3, 6-4.

Ružić je 'breakom' otvorila svoj prvi službeni dvoboj protiv 18-godišnje Amerikanke, ali je nakon samo sedam minuta igre dvoboj prekinula kiša. Kad su se tenisačice vratile na teren, Jović je uzvratila Antoniji oduzimanjem servisa. Trend je nastavljen tijekom prvog seta, u kojem hrvatska tenisačica nijednom nije osvojila gem na servisu, a Jović je to uspjela dvaput učiniti i tako osvojila prvu dionicu meča sa 6-3.

U potpuno drugačijem drugom setu, presudio je samo jedan 'break'. Jović je do njega došla u petom gemu, a Ružić nije dobila priliku za povratak.

Tako je šesta nositeljica došla do osmine finala u kojoj će joj suparnica biti bolja iz dvoboja Kineskinje Zhang Shuai (WTA - 64.) i Filipinke Alexandre Eale (WTA - 33.).

U Londonu će u glavnom turniru nastupiti i Donna Vekić (WTA - 76.), unatoč porazu u zadnjem kolu kvalifikacija. Osječanka je, ipak, kao "sretna gubitnica" zamijenila ozlijeđenu Ukrajinku Martu Kostjuk, a suparnica će joj u prvom kolu biti britanska predstavnica Mika Stojsavljević (WTA - 261.), koja je u turnir ušla s pozivnicom.   
Ključne riječi
London WTA Antonia Ružić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!