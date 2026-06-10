Samo 1% europskih liječnika ima obvezu rada po specijalizaciji: Hrvati i Slovenci

Samo 1% europskih liječnika radi u zdravstvenim sustavima koji ih obvezuju na rad u ustanovi koja ih je poslala na specijalizaciju, a to su liječnici u Hrvatskoj i Sloveniji. U većini država članica Europske unije specijalizacije liječnika nakon studija regulirane su na sličan, usporediv način, pokazala je analiza koju je napravio dr. Eduard Oštarijaš, specijalizant endokrinologije i dijabetologije iz Opće bolnice Virovitica.



– Mladi liječnici nakon studija, a ponegdje nakon pripravničkog staža, zapošljavaju se u pravilu na određeno vrijeme u trajanju specijalističkog usavršavanja, tijekom kojeg rade za zdravstveni sustav, a plaću za taj rad osigurava im nacionalni osiguravatelj odnosno ministarstvo zaduženo za zdravstvo, ovisno o modelu – objašnjava dr. Oštarijaš model kakav, prema njegovu istraživanju, postoji u Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Litvi, Malti, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj, Španjolskoj i Švedskoj. Usporediv sustav postoji i u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (Norveška i Island), kao i u Švicarskoj i Ujedinjenoj Kraljevini.