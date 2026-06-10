Hrvat podijelio suludu tarifu za vožnju do aerodroma: 'Ovo je užasan prvi dojam za sve koji stižu u Hrvatsku'

Početak turističke sezone u Splitu ponovno je otvorio stare rasprave, a iskra koja je zapalila društvene mreže bila je objava na Redditu pod naslovom "Taxi od Aerodroma 100 Eur". Korisnik je podijelio snimku zaslona iz Uber aplikacije koja prikazuje cijene vožnje od Zračne luke Split do centra grada, a iznosi su bili, malo je reći, papreni. Najjeftinija opcija, UberX, koštala je 83,94 eura, dok je Comfort vožnja dosezala 94,97 eura, a kombi je prelazio i 111 eura. Aplikacija je jasno istaknula da su cijene "više od uobičajenih", no to nije spriječilo žustru raspravu koja je uslijedila.

Komentari su se brzo podijelili u dva tabora. S jedne strane, mnogi su stali u obranu vozača i Uberova modela poslovanja. "Nema ništa sporno dok god prije nego šta klikneš 'prihvati vožnju' piše iznos koji ćeš na kraju platit. Može bit i 1000 eura dok god si svjestan cijene", napisao je autor najpopularnijeg komentara. Drugi su dodali da je riječ o dinamičkim cijenama koje ovise o ponudi i potražnji te da je u tom trenutku vjerojatno bila velika gužva ili prometna nesreća. "Pa bila je kratko povećana potražnja, sad je 32 eura. Ne kužim poantu objave", istaknuo je drugi korisnik, sugerirajući da je autor objave namjerno "pumpao hejt".

S druge strane, mnogi su bili ogorčeni, smatrajući da takve cijene ostavljaju užasan prvi dojam na turiste. "Neka budale od turista odmah znaju u kakvu rupu su došli", glasio je jedan ciničan komentar. Mnogi su se složili da, iako je cijena transparentna, ona graniči s iskorištavanjem situacije, pogotovo jer je vožnja od zračne luke do grada duga oko 25 kilometara, a uobičajene cijene taksija za tu relaciju kreću se između 33 i 40 eura.

Rasprava o cijeni Ubera brzo se prelila na šire pitanje prometne povezanosti zračne luke, koju su mnogi ocijenili katastrofalnom. Upravo loša povezanost, tvrde neki, i omogućuje taksistima i platformama da dižu cijene u nebo. Kao jeftinija alternativa spominje se javni prijevoz, odnosno lokalna autobusna linija 37. Međutim, iskustva s tom opcijom daleko su od idealnih. "Jučer sam išao linijom 37 s aerodroma i to je bilo najgore iskustvo javnog prijevoza u mom životu. Autobus pun, puca po šavovima, staje 50 puta do Splita", podijelio je svoje traumatično iskustvo jedan korisnik. Dok jedni smatraju da je taksi luksuz koji se mora platiti, a da za jeftiniji prijevoz treba pričekati autobus, drugi ističu da turisti koji žure na trajekte ili imaju puno prtljage često nemaju izbora.

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